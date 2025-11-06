Vești bune pentru Ceahlăul  Clubul din Liga 2 ar putea scăpa de faliment:  „Suntem în discuții finale”

Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a vorbit despre posibilul faliment al clubului din Piatra Neamț.

În urmă cu două săptămâni, Anton Măzărianu a declarat că echipa se confruntă cu multe probleme financiare și era aproape de faliment.

Fostul oficial al Ceahlăului mai precizase atunci că dacă nu se găsește o formă de finanțare, atunci „sfârșitul este aproape”.

Vești bune pentru Ceahlăul. Anton Măzărianu: „Suntem în discuții finale”

Chiar dacă și-a confirmat retragerea de la Ceahlăul la începutul lunii septembrie, Anton Măzărianu nu a renunțat la echipă și a găsit o soluție pentru a scăpa clubul de faliment.

„Chiar dacă m-am retras în privința finanțării, asta nu înseamnă că nu am purtat discuții cu companii private și cu autoritățile din Piatra Neamț pentru a rezolva problema finanțării Ceahlăului.

Și după o perioadă incertă, vă dau o veste care cred că va fi bună în următoarea perioadă.

Există posibilitatea destul de mare prin care să vină o finanțare la echipă până la sfârșitul anului și apoi, de la începutul anului viitor să fie o finanțare constantă pe o perioadă de 12 luni.

Nu pot să vă dau mai multe amănunte acum, dar suntem în discuții finale. În toată această perioadă echipa nu a fost lăsată de izbeliște, ci s-a încercat să se găsească soluții pentru ca Ceahlăul să nu moară.

Și cred că odată cu această informație, cu siguranță lucrurile se vor mai liniști. Întrucât 99% finanțarea este ca și rezolvată până la sfârșitul anului, urmând ca anul viitor să fie pe o perioadă de 12 luni”, a declarat Anton Măzărianu în cadrul emisiunii „Revista Presei” de la postul local Monitor TV, citat de liga2.prosport.ro.

Anton Măzărianu: „Fac asta din respect pentru Ceahlăul”

Fostul finanțator al echipei din Moldova a mai spus că va plăti ratele din planul de reorganizare.

„Așa cum am mai precizat, dacă spun o vorbă, mă țin de ea. Dacă se găsește cineva sau mai multe entități, fie publice, fie private, care să ducă echipa mai departe, nu am nici cea mai mică problemă să rezolv ratele din planul de reorganizare.

Și fac asta din respect pentru Ceahlăul, din respect pentru ce a fost Ceahlăul, o echipă înființată în 1919”, a mai spus Anton Măzărianu, conform sursei citate.

Datoriile acumulate de Ceahlăul în ultimii 5 ani:

2020 – 923.643 lei

2021 – 2.228.282 lei

2022 – 3.713.478 lei

2023 – 6.736.886 lei

2024 – 12.953.811 lei

„Lucrurile nu sunt așa simple. Nu poți de unul singur”

Anton Măzărianu a explicat de ce nu mai vrea să fie unicul finanțator al Ceahlăului Piatra Neamț.

„În fiecare an ni s-au promis ajutoare din partea autorităților și au fost doar promisiuni. O singură dată am primit 200.000 de euro. Asta m-a deranjat, că în fiecare am primit promisiuni la început de an, că se rezolvă.

Eu nu am cerut bani pentru mine, am cerut pentru echipa asta, ca să poată să se ridice mai mult. Că am promis că o duc în Liga 1, da, am promis că voi face lucrul acesta, dar uitați-vă la costurile actuale.

Organizarea unui meci era 4.500 de lei în Liga 2, acum doar cu arbitrii și observatorii costă peste 10.000 de lei. Inclusiv costurile de organizare au crescut foarte mult.

Agenți de pază, 10.000 de lei, lucrurile nu sunt așa simple. Nu poți de unul singur. Doar să ții o echipă în Liga 2 îți trebuie 1,5 milioane de euro”.

În acest moment, în Liga 2, Ceahlăul se află pe locul 14, cu 12 puncte obținute după 12 meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport