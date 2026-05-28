Interes pentru titularul Craiovei Presa din Grecia anunță că AEK l-a urmărit constant pe fotbalistul oltenilor: „A dus echipa în spate”

Presa din Grecia a scris despre interesul celor de la AEK Atena pentru Anzor Mekvabishvili (24 de ani), mijlocașul Universității Craiova.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul georgian a intrat în atenția formației unde evoluează și Răzvan Marin încă din decembrie 2025, atunci când AEK Atena și Craiova s-au duelat în grupa principală din Conference League, scor 3-2 în favoarea grecilor.

Anzor Mekvabishvili ar fi dorit de AEK Atena

La finalul partidei de pe 18 decembrie 2025, Mekvabishvili a fost remarcatul lui Marios Iliopoulos, finanțatorul celor de la AEK.

Grecul a intrat pe gazon și și-a felicitat jucătorii, dar l-a abordat și pe Anzor Mekvabishvili și l-a felicitat pentru prestația sa.

Marios Iliopoulos după AEK Atena - U Craiova 3-2 FOTO Imago

De la acea partidă, conducerea clubului și-a îndreptat atenția către mijlocașul Craiovei. Presa din Grecia a anunțat că georgianul a rămas pe lista celor de la AEK pentru un potențial transfer.

„Aici începe partea interesantă. Pentru că la AEK numele lui Mekvabishvili nu doar că nu a fost uitat după acel meci, ci a rămas pe lista oamenilor din club”, a notat sportreport.gr.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili, conform Transfermarkt

Publicația elenă l-a lăudat pe Anzor pentru evoluția sa din acel meci din Conference League.

„Mekvabishvili a făcut probabil cel mai complet meci al său din acest sezon. Mijlocașul de 24 de ani era peste tot: recupera, pasa mingi, făcea presing, acoperea spațiile și, timp de aproape 100 de minute, a dus practic Universitatea Craiova în spate împotriva unei echipe AEK care punea o presiune sufocantă.

Nu este deloc exagerat să spunem că, atât timp cât georgianul s-a aflat pe teren, echipa română a rezistat.

Ieșirea lui din joc (n.r. - în minutul 90+6) s-a dovedit decisivă, deoarece câteva minute mai târziu au venit golurile care au calificat-o pe AEK”, au mai notat grecii.

În acest sezon, Mekvabishvili a jucat în 50 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 10 pase decisive. A câștigat campionatul și Cupa României alături de echipa antrenată de Filipe Coelho.

FOTO: AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2

Anzor Mekvabishvili, înaintea amicalului Georgia - România: „Nu știu dacă voi rămâne la Craiova”

Aflat în cantonamentul naționalei Georgiei pentru amicalul cu România, programat marți, 2 iunie, la Tbilisi, Anzor Mekvabishvili a acordat un interviu publicației georgiene Lelo, în care a recunoscut că există interes din străinătate și că nu știe dacă va continua în Bănie și în sezonul următor.

„Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova”, a declarat Mekvabishvili.

În afară de AEK Atena, fotbalistul Craiovei ar fi atras atenția și spaniolilor de la Getafe. Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, nu ar fi dispus să renunțe ușor la internaționalul georgian, legat prin contract până în 2028.

Mekvabishvili consideră că mutarea la Craiova a fost o alegere importantă pentru cariera sa.

„Aveam neapărat nevoie de o schimbare de mediu. Orice fotbalist are nevoie de schimbări și să ajungă într-un loc unde să se regăsească. La Craiova am găsit un mediu bun și o echipă bună.

Cred că liga română este una dintre cele mai bune pentru a face pasul spre un nivel superior. La meciuri vine multă lume, jocurile sunt foarte dinamice și evoluează fotbaliști de nivel ridicat. Asta m-a ajutat să fac un pas înainte”, a spus georgianul pentru presa din țara sa.

Anzor Mekvabishvili a fost transferat de Craiova în ianuarie 2024 de la Dinamo Tbilisi pentru 750.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport