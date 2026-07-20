Le-au întors spatele spaniolilor FOTO: Gestul urât făcut de naționala Argentinei, la festivitatea de premiere

Jucătorii Argentinei au digerat cu greu înfrângerea din finala CM 2026 cu Spania, 0-1.

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După incidentele petrecute la finalul partidei, naționala lui Lionel Messi a oferit un moment controversat în timpul festivității de premiere.

Argentinienii le-au întors spatele spaniolilor

După ce și-au primit medaliile de argint, sud-americanii au rămas pe teren cu fața îndreptată spre propriii fani. Nu s-au întors nici măcar în momentul în care Rodri a ridicat a doua Cupă Mondială din istorie pentru Spania.

Imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare, iar gestul făcut de argentinieni a fost considerat unul nesportiv și lipsit de respect față de adversara din finală.

Au sărit scântei la finalul partidei Argentina - Spania

Jucătorii celor două echipe s-au încăierat imediat după fluierul de final al partidei.

În imaginile surprinse pe stadion, conflictul a pornit de la un schimb de replici și îmbrânceli între Rodri și Nahuel Molina. Molina l-a lovit pe Rodri, iar situația a degenerat rapid.

Eric Garcia și Borja Iglesias au intervenit imediat, iar în doar câteva secunde în zonă s-au strâns mai mulți jucători ai ambelor echipe.

Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia. Ulterior, argentinianul l-a prins pe fundașul Spaniei de gât.

Gavi a intervenit și el, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

În imaginile de la fața locului se putea observa cum Paredes îl trage pe Gavi de vesta pe care o purta, iar internaționalul spaniol ajunge la pământ. În timp ce Gavi încearcă să se ridice, lupta dintre cei doi continuă pentru câteva momente, până când Almada și ceilalți jucători reușesc să îi separe.

Membrii staff-urilor ambelor naționale au intrat pe teren pentru a despărți grupurile și a calma spiritele.

Incidentul s-a transformat pentru scurt timp într-o încăierare generală, cu îmbrânceli și confruntări între mai mulți fotbaliști.

Argentina not only lost the final.



First time ever I see a team ruining the winners celebration.



Shame on Argentina pic.twitter.com/z33oSAA8V3 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2026

După ce conflictul a fost aplanat, Paredes a văzut cartonașul roșu.

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