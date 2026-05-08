Paul Tănase, un artist vizual care a colaborat în trecut cu Dinamo, Rapid și FCSB, a explicat unde s-a greșit în noua sigla a „câinilor”, care a fost dur contestată de fani.

Luni, Dinamo și-a prezentat noua siglă, care urma să fie adoptată la 1 iulie.

Totuși, conducerea clubului a emis un comunicat în care a precizat că noua emblemă anunțată nu e definitivă și va fi schimbată în viitor, ca urmare a protestului ultrașilor din PCH și Peluza Sud.

Ce spune un artist vizual despre noua siglă a lui Dinamo: „Asta a fost cea mai mare greșeală”

Artistul vizual Paul Tănase a explicat unde s-a greșit atunci când a fost realizată noua siglă și de ce fanii au fost foarte revoltați.

„Foarte important într-un proces de branding sau rebranding este brief-ul. El setează ce se vrea, ce se urmărește, ce se dorește și așa mai departe. Peste acest brief ar trebui să vină, în primul rând, munca unui strateg.

El descifrează brief-ul, setează liniile creative, discută cu clientul, iar abia apoi începe munca de creație propriu-zisă. Apoi urmează un proces de «du-te-vino».

Se fac niște propuneri inițiale, se prezintă, se discută, se intră în runde de feedback, pentru ca în final să iasă ceva care este mulțumitor pentru toți, care bifează brief-ul la linie, care este aliniat cu strategia și care este gata să vadă lumina zilei.

Din perspectiva mea, asta a fost cea mai mare greșeală: lipsa comunicării cu fanii. Ei sunt inima și trupul acestui club, al oricărui club. Fie că veneau cu câteva variante finale în fața lor, din care ei chiar să aleagă ce îi reprezintă, fie că le arătau doar acest logo înainte să iasă public cu el, fanii ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus.

Ei sunt cei care vor purta sigla asta pe piept și pe piele mai mult decât orice jucător sau conducător care va fi la echipă, iar niște fani care au fost acolo lângă echipă la bine și mai ales la rău în ultimii ani meritau să aibă o părere luată în seamă”, a declarat Paul Tănase, conform fanatik.ro.

Miercuri seară, Dinamo a ieșit cu un comunicat în care a transmis că aceasta nu este varianta finală și că îi va asculta pe fani. Ceva absolut normal, dar asta trebuia să fie parte din procesul de branding inițial, nu o soluție de avarie pentru a repara ceva ce clar nu a mers Paul Tănase, artist vizual

Nemulțumiți de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis, joi, că nu vor lua parte la penultimul meci acasă, cu FC Argeș.

Paul Tănase: „Reticența la schimbare este ceva absolut firesc”

Paul Tănase consideră că supărarea fanilor este una firească pentru că ei sunt reticenți la schimbare, mai ales în privința emblemei clubului, care este foarte importantă:

„Reticența la schimbare este ceva absolut firesc. Mai ales în cadrul unui club de sport, unde istoria este esențială, iar stema clubului este un element fundamental. Însă, în final, oamenii nu trăiesc pentru siglă.

Nu își aduc aminte «stema». Își aduc aminte «Minunea de la Liberec», își aduc aminte dedicarea lui Hîldan, își aduc aminte nopțile în care se aruncau pe gard la fiecare gol, legendele clubului, primul fular cumpărat de tata și tot așa.

Cum a fost și la Juventus, dragostea față de echipă este mai mare decât dragostea sau hate-ul pentru un logo nou. Dinamo ar putea să vină și cu un pătrat roșu și atât, iar oamenii ăștia tot vor fi alături de echipa lor.

Ideea nu este că ei nu vor fi aici, ci că merită ceva mai bun pentru faptul că sunt aici. Ca om de creație, mi-e urât să critic munca cuiva care face același lucru ca mine. Singura chestie majoră care mi se pare este că nu este deloc potrivit pentru ce se vrea de la un logo pentru un astfel de club.

Iar explicațiile date, de ce arată așa, raționamentul din spate, par forțate, ca să justifice logo-ul, nu ca și cum ar fi fost parte reală din dezvoltarea acestei identități”.

