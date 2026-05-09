Hențul lui Rus a fost precedat de un ofsaid la Biliboc (FOTO: captură Prima Sport 1)
Ofsaid cât o monedă de 50 de bani! Trei centimetri: acesta a fost rezultatul softului la faza controversată din CFR-Craiova. Cum prezintă cromatic calculatorul poziția afară din joc

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 11:52
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 14:40
  • CFR - Craiova 0-0 a conținut un moment care n-a lămurit telespectatorii: un ofsaid care nu era vizibil pe liniile prezentate de camera VAR
  • GOLAZO.ro are rezultatul indicat de soft, ca diferență între linia atacantului și cea a fundașului. A fost puțin mai mare decât diametrul pe care îl are o monedă de 50 de bani
  • Ce se face manual în camera VAR, ca procedură de a detecta un ofsaid, dar și ce ține exclusiv de tehnologie, în rândurile de mai jos

„Arbitrul mi-a spus că dacă nu era ofsaid la Biliboc ar fi dictat penalty la mine, pentru henț”, a declarat după meci Adrian Rus.

CFR-Craiova s-a terminat 0-0 și pentru că la acea fază din camera VAR, Istvan Kovacs a fost informat că în faza premergătoarea fazei în care Rus respinsese cu cotul o minge șutată pe spațiul porții, Biliboc se afla în ofsaid.

Prezentarea grafică a liniilor trasate în camera VAR a bulversat însă telespectatorii și oficialii clujenilor. „O vrăjeală de ofsaid”, a spus Iuliu Mureșan, completat de Adrian Mutu: „VAR-ul la noi pare luat de pe TEMU”.

Ambiguitatea fazei era întreținută de faptul că nu se distingeau cele două linii, cea a atacantului și cea a ultimului apărător.

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, rezultatul softului care a analizat faza a oferit un ofsaid de doar 3 centimetri. Cu atât a fost mai aproape de poartă Biliboc, în momentul pasei, decât ultimul fundaș al Craiovei.

Diferența extrem de mică dintre cele două linii a făcut ulterior imposibilă o vizibilitate clară pe transmisiunea meciului.

Cum se face procedura la ofsaid în camera VAR

Pentru a înțelege exact modul în care se analizează și se prezintă concluzia unei analize a unei faze susceptibile de ofsaid trebuie ținut cont de mai multe lucruri:

  • Se identifică exact momentul pasei. Se face manual, cu ajutorul operatorului din camera VAR
  • Se identifică, tot manual, partea corpului atacantului care e cea mai apropiată de poartă.
  • Se identifică, tot manual, partea corpului ultimului fundaș, care e cea mai apropiată de poartă
  • După ce aceste lucruri au fost finalizate, pe baza calibrării liniilor, proces care s-a făcut înainte de startul meciului, softul calculează singur diferența dintre cele două linii. 
  • Rezultatul e oferit exclusiv de către calculator, însoțit și de un element grafic și cromatic
  • Dacă e ofsaid, indiferent cât de mic e, chiar și de milimetri, softul hașurează partea de la linia porții până la atacant cu culoare roșie, exact cum s-a întâmplat și la CFR-Craiova.
  • Dacă poziția e regulamentară, atunci aceeași parte devine de culoare albastră
  • Cu rezultatul oferit automat de soft, arbitrul din camera VAR e obligat să-l ia în calcul, indiferent cât de mic e ofsaidul, apoi îi transmite centralului concluzia.

Aseară, arbitrul VAR a fost Marcel Bârsan, care a primit din partea softului ca rezultat că Biliboc e în afara jocului, adică în ofsaid, 3 centimetri. Cât înseamnă? De exemplu, o monedă de 50 de bani are diametrul de 2,37 centimetri.

Prezentarea ulterioară a liniilor, din cauza diferenței extrem de mici dintre ele, face, pe grafica televiziunilor să arate că liniile sunt suprapuse. Inclusiv realizarea unui zoom pe imagine pentru a încerca să fie arătate în detaliu nu rezolvă nimic fiindcă în acest caz se pixelează imaginea (efectul de blurare).

