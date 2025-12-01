Ratează Derby de România FOTO: A fost decisiv pentru FCSB în două meciuri cu Dinamo din 2025, dar nu va putea juca împotriva rivalei în etapa #19

Farul - FCSB 1-2. Campioana s-a impus la limită în deplasarea de la Constanța, însă a pierdut un jucător important.

Baba Alhassan (25 de ani) va rata derby-ul cu Dinamo, programat etapa viitoare, după ce a încasat al patrulea cartonaș galben din acest sezon.

Campioana a obținut cu greu victoria pe terenul Farului, însă a reușit să se apropie la două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat chiar de constănțeni.

FCSB s-a impus prin golurile marcate în prima repriză de Adrian Șut și David Miculescu, cel din urmă fiind înlocuit la pauză chiar de Alhassan.

În minutul 62, „centralul” Rareș Vidican i-a arătat cartonașul galben jucătorului african, după un fault comis la jumătatea terenului, asupra lui Grigoryan.

Cu acest ultim avertisment, Alhassan a ajuns la 4 cartonașe primite în acest sezon al Ligii 1 și va rata astfel întâlnirea cu Dinamo, programată sâmbătă, 6 decembrie, de la 20:30.

Baba Alhassan se alătură acum listei absenților, alături de accidentații Joyskim Dawa și Mihai Popescu.

În tricoul celor de la FCSB, internaționalul african a bifat până acum 5 apariții contra lui Dinamo, î, reușind să marcheze de două ori.

Internaționalul african a bifat până acum 5 Derby-uri de România. A marcat două goluri pentru FCSB împotriva celor de la Dinamo, ambele foarte importante:

a egalat în FCSB - Dinamo 2-1, pe 23 februarie 2025, în etapa #28 din sezonul regulat al ediției 2024/25 din Liga 1

a marcat golul victoriei în Dinamo - FCSB 1-2, pe 30 martie 2025, în etapa #2 din play-off-ul ediției 2024/25 din Liga 1

În prezent, campioana se află pe locul 9, la două puncte distanță de ultimul loc al play-off-ului, pe care se află Farul.

Până la duelul cu marea rivală, FCSB va întâlni UTA Arad, miercuri, de la 21:00, în grupele Cupei României.

