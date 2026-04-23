Barcelona, probleme în China Motivul incredibil pentru care catalanii au fost nevoiți să-și ceară scuze
Barcelona, probleme în China Motivul incredibil pentru care catalanii au fost nevoiți să-și ceară scuze

Publicat: 23.04.2026, ora 10:41
Actualizat: 23.04.2026, ora 10:41
  • Barcelona a fost nevoită să-și ceară scuze în China, după ce catalanii au eliminat o imagine în care apărea un steag al Taiwanului, în urma reacțiilor negative de pe rețelele sociale legate de activitățile academiei sale.

Liderul din La Liga a emis, miercuri, un comunicat pe rețeaua de socializare chineză Weibo în care și-a cerut iertare pentru „orice inconvenient cauzat”.

Clubul a asigurat că a luat măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare, după ce imaginea a devenit virală printre internauții chinezi, informează marca.com.

Barcelona și-a cerut scuze în China

Catalanii au explicat că fotografia cu copii care țineau un steag al Taiwanului a fost publicată pe o pagină administrată de un partener extern, licențiat al Barça Academies, iar conținutul respectiv a fost șters.

Fotografia de la care au pornit problemele pentru Barcelona Fotografia de la care au pornit problemele pentru Barcelona
Fotografia de la care au pornit problemele pentru Barcelona

În același timp, Barcelona a anunțat că a deschis o investigație internă pentru a clarifica modul în care s-a ajuns la această situație.

Totodată, clubul a precizat că imaginea provenea din ediția 2025 a turneului Barça Academy Asia-Pacific Cup, cadre face parte din programul său internațional de formare pentru tineri, și a menționat că partenerul responsabil a început să implementeze măsuri interne pentru a spori supravegherea și controlul materialelor publicate.

În ciuda explicațiilor oferite, unii utilizatori au pus la îndoială gradul de responsabilitate al clubului pentru conținutul distribuit sub marca sa și au cerut măsuri mai stricte pentru a preveni astfel de incidente în viitor.

Controverse în China

Acest episod se înscrie într-o serie de controverse recente care au implicat organizații sportive și culturale internaționale în China, generate de materiale publicate pe rețelele sociale sau de declarații publice ce au stârnit reacții negative în rândul utilizatorilor din țară.

Cea mai recentă controversă a avut loc în luna februarie, când Real Madrid și-a cerut scuze în numele lui Dean Huijsen (21 de ani), care distribuise pe contul său de Instagram conținut ofensator la adresa asiaticilor.

Un alt episod s-a petrecut în anul 2019. Atunci, declarațiile unui director al echipei din NBA, Houston Rockets, despre Hong Kong au dus la suspendarea televizărilor meciurilor și la rezilierea acordurilor comerciale din China.

Aceste dispute apar, de regulă, în jurul unor teme sensibile pentru autoritățile de la Beijing, cum este cazul Taiwanului.

Guvernul chinez consideră insula drept o „parte inalienabilă” a teritoriului său, iar modul în care subiectul este abordat pe plan internațional provoacă frecvent tensiuni politice și comerciale.

