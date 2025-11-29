 Danemarca, următoarea țintă Ovidiu Mihăilă, după calificare: „De ce să nu facem o surpriză?” » Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm luni” +8 foto
Ovidiu Mihăilă
Handbal

Danemarca, următoarea țintă Ovidiu Mihăilă, după calificare: „De ce să nu facem o surpriză?” » Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm luni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 21:32
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 21:32
  • România - Japonia 31-27. „Tricolorele” au obținut cea de-a doua victorie consecutivă la CM 2025 și au obținut calificarea în grupele principale ale competiției.

La finalul partidei, selecționerul Ovidiu Mihăilă a oferit o scurtă reacție, alături de Lorena Ostase, una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren.

Liga 1, Etapa #18  Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, Etapa #18 Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, Etapa #18  Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat

România - Japonia 31-27. Ovidiu Mihăilă: „De ce să nu facem o surpriză cu Danemarca?”

Selecționerul rămâne precaut după succesul de astăzi și țintește o victorie surpriză cu naționala nordică.

„Nu e ușor să joci contra Japoniei, sunt o echipă rapidă. Morten Soubak (n.r. - selecționerul Japoniei) face o treabă bună pe un alt continent. Am găsit soluții pe final pentru a înscrie și sunt foarte fericit. Felicitări pentru fete, e importantă pentru România această victorie.

Fetele nu vor sărbători în seara asta. Le-am zis să stea focusate pentru următorul meci. Vom vedea ce se va întâmpla. Insulele Feroe au câștigat cu Spania, a fost o surpriză, de ce noi să nu facem o surpriză cu Danemarca?”, a spus Mihăilă, potrivit digisport.ro.

Galerie foto (8 imagini)

România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm iar”

Marcatoare a 8 goluri în victoria cu Japonia, Lorena Ostase și-a exprimat și ea entuziasmul după meciul de astăzi.

„Cred că în repriza a doua am fost mai focusate și sunt foarte bucuroasă pentru victoria de azi.

Cred că în prima repriză am jucat mult individual, bazat pe calitățile fiecăreia. În repriza a doua, am judecat altfel și am reușit să ne impunem.

Cred că am crescut de la meci la meci, abia aștept să jucăm luni iar, cu această atmosferă, cu atâția români veniți în tribune, sperăm să continuăm așa”, a declarat Lorena Ostase.

Clasamentul Grupei A:

Loc/EchipăGolaverajPuncte (Meciuri)
1. România64-514 (2)
2. Danemarca36-192 (1)
3. Croația24-330 (1)
4. Japonia46-670 (2)

Citește și

Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO.  Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!
Campionate
20:58
Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO. Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!
Citește mai mult
Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO.  Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace!
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
20:45
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
echipa nationala de handbal feminin campionatul mondial de handbal feminin romania japonia lorena ostase ovidiu mihaila
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share