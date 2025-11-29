România - Japonia 31-27. „Tricolorele” au obținut cea de-a doua victorie consecutivă la CM 2025 și au obținut calificarea în grupele principale ale competiției.

La finalul partidei, selecționerul Ovidiu Mihăilă a oferit o scurtă reacție, alături de Lorena Ostase, una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren.

România - Japonia 31-27 . Ovidiu Mihăilă: „De ce să nu facem o surpriză cu Danemarca?”

Selecționerul rămâne precaut după succesul de astăzi și țintește o victorie surpriză cu naționala nordică.

„Nu e ușor să joci contra Japoniei, sunt o echipă rapidă. Morten Soubak (n.r. - selecționerul Japoniei) face o treabă bună pe un alt continent. Am găsit soluții pe final pentru a înscrie și sunt foarte fericit. Felicitări pentru fete, e importantă pentru România această victorie.

Fetele nu vor sărbători în seara asta. Le-am zis să stea focusate pentru următorul meci. Vom vedea ce se va întâmpla. Insulele Feroe au câștigat cu Spania, a fost o surpriză, de ce noi să nu facem o surpriză cu Danemarca?”, a spus Mihăilă, potrivit digisport.ro.

Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm iar”

Marcatoare a 8 goluri în victoria cu Japonia, Lorena Ostase și-a exprimat și ea entuziasmul după meciul de astăzi.

„Cred că în repriza a doua am fost mai focusate și sunt foarte bucuroasă pentru victoria de azi.

Cred că în prima repriză am jucat mult individual, bazat pe calitățile fiecăreia. În repriza a doua, am judecat altfel și am reușit să ne impunem.

Cred că am crescut de la meci la meci, abia aștept să jucăm luni iar, cu această atmosferă, cu atâția români veniți în tribune, sperăm să continuăm așa”, a declarat Lorena Ostase.

Clasamentul Grupei A:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte (Meciuri) 1. România 64-51 4 (2) 2. Danemarca 36-19 2 (1) 3. Croația 24-33 0 (1) 4. Japonia 46-67 0 (2)

