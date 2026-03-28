„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”

Basarab Panduru (55 de ani) s-a declarat nemulțumit de faptul că Ianis Hagi (27 de ani), căpitanul naționalei României, a fost scos de pe teren în minutul 71 în partida cu Turcia.

România a fost învinsă, joi, de Turcia de scorul de 0-1, după golul marcat de Ferdi Kadioglu în minutul 53.

Astfel, „tricolorii” au ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Basarab Panduru: „ Dacă-l pui căpitan de echipă, nu poate să fie schimbat”

Ianis Hagi a fost căpitanul naționalei României în duelul decisiv cu Turcia din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Ianis a fost scos de pe teren în minutul 71, iar în locul său a intrat Nicolae Stanciu. Această decizie luată de Mircea Lucescu l-a nemulțumit pe Basarab Panduru, care a precizat:

„Mie mi se pare o mare problemă aici, cu toate că sunt de acord că în ziua de astăzi sunt 5 schimbări și jucătorii pot fi schimbați.

Dacă-l pui căpitan de echipă, nu poate să fie schimbat. Indiferent ce îmi zici, nu poate să fie schimbat. Trebuie să te gândești bine înainte pe cine pui, ăla trebuie să stea în teren, trebuie să fie stâlpul, liderul.

Nu putem să schimbăm căpitanul în minutul 71. Hai să ne gândim de la început pe cine punem căpitan, că nu ne putem juca cu lucrul ăsta. Drăgușin, Burcă, nu știu, dar să fie în teren, să facă ceva”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

„Jucătorii noștri trebuie să facă mai mult”

În continuare, Basarab Panduru a vorbit despre diferența de nivel între jucătorii turci și cei români.

„Când a început meciul mi-am spus: «Noi, până la urmă, ce vrem?».

De la mijloc în sus jucăm cu (jucători de la/din) locul 10 din Turcia (n.r. Alanyaspor), locul 11 din Turcia (n.r. Rizespor), PSV, locul 7 din România (n.r. FCSB), Cipru (n.r. Pafos) și de la AEK Atena. Și ăia vin cu Fenerbahce, Galatasaray, Inter, Real Madrid… e o problemă aici.

Și jucătorii noștri trebuie să facă mai mult, să tragă mai mult pe la echipele alea, să urce mai mult, să joace la echipe mai bune”, a mai spus Panduru.

Fostul internațional a făcut referire la Ianis Hagi (Alanyaspor), Valentin Mihăilă (Rizespor), Dennis Man (PSV), Daniel Bîrligea, Florin Tănase și David Miculescu (FCSB), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru) și Răzvan Marin (AEK Atena).

În ceea ce privește jucătorii turci, Panduru s-a referit la Hakan Calhanoglu (Inter), Arda Guler (Real Madrid), dar și mai mulți jucători de la Fenerbahce (Mert Müldür) sau Galatasaray (Bariş Alper Yılmaz).

După ce a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial, România va disputa un meci amical cu Slovacia, în deplasare. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

