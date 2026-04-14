U CLUJ - U CRAIOVA 4-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea la scor a echipei sale.

U Craiova a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică mai mult de o oră de joc după eliminarea lui Monday Etim, din minutul 20.

U CLUJ - U CRAIOVA 4-0 . Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”

În ciuda diferenței mari de scor, antrenorul portughez a ținut să-și laude jucătorii pentru modul în care au abordat jocul și și a luat vina asupra lui.

„Nu sunt multe de spus. Am început bine meciul, dar am luat gol la primul șut al lor pe poartă. Totul s-a schimbat după eliminare. Chiar și atunci am ales să nu ne retragem și să scoatem ceva din acest meci.

Am avut câteva situații, ne-am apropiat la 20-30 de metri de poarta lor. Știam că nu contează diferența la care pierdem și am jucat altfel în repriza a doua.

Le-am oferit ocazia să ne dea goluri pe contraatac. Este responsabilitatea mea, n-a fost ziua noastră deloc.

Îmi iubesc jucătorii și îi voi iubi întodeauana. Au încercat să joace în modul în care le-am cerut. Avem anumite lucruri de corectat.

Trebuie să fim supărați astăzi, dar de mâine trebuie să muncim, deoarece suntem la mâna noastră. Nu e o scuză, dar am avut probleme înainte de meci. Anzor și Băluță s-au lovit. Felicitări U Cluj, au meritat victoria”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în U Cluj - U Craiova 4-0

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

