U Craiova a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică mai mult de o oră de joc după eliminarea lui Monday Etim, din minutul 20.
U CLUJ - U CRAIOVA 4-0. Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
În ciuda diferenței mari de scor, antrenorul portughez a ținut să-și laude jucătorii pentru modul în care au abordat jocul și și a luat vina asupra lui.
„Nu sunt multe de spus. Am început bine meciul, dar am luat gol la primul șut al lor pe poartă. Totul s-a schimbat după eliminare. Chiar și atunci am ales să nu ne retragem și să scoatem ceva din acest meci.
Am avut câteva situații, ne-am apropiat la 20-30 de metri de poarta lor. Știam că nu contează diferența la care pierdem și am jucat altfel în repriza a doua.
Le-am oferit ocazia să ne dea goluri pe contraatac. Este responsabilitatea mea, n-a fost ziua noastră deloc.
Îmi iubesc jucătorii și îi voi iubi întodeauana. Au încercat să joace în modul în care le-am cerut. Avem anumite lucruri de corectat.
Trebuie să fim supărați astăzi, dar de mâine trebuie să muncim, deoarece suntem la mâna noastră. Nu e o scuză, dar am avut probleme înainte de meci. Anzor și Băluță s-au lovit. Felicitări U Cluj, au meritat victoria”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.
Galerie foto (45 imagini)
VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în U Cluj - U Craiova 4-0
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|4
|39
|2
|U Craiova
|4
|36
|3
|Rapid
|4
|32
|4
|CFR Cluj
|4
|31*
|5
|FC Argeș
|4
|30
|6
|Dinamo
|4
|28
*️ - beneficiază de rotunjire