„Avem dreptul să visăm” VIDEO. Mesajul postat de Emil Boc după ce U Cluj a zdrobit U Craiova. Tabela, în prim-plan!

Emil Boc (59 de ani), primarul municipiului Cluj-Napoca, a reacționat după meciul câștigat de Universitatea Cluj în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 4-0.

Edilul din Cluj-Napoca, mare fan al „șepcilor roșii”, a vorbit despre victoria zdrobitoare obținută în fața grupării din Bănie și despre șansa elevilor lui Bergodi de a câștiga primul titlu din istoria clubului.

U CLUJ - U CRAIOVA 4-0 . Emil Boc: „Avem dreptul să visăm!”

Imediat după fluierul de final al partidei disputate pe Cluj Arena, Emil Boc a scris un mesaj pe Facebook și a postat un videoclip cu secvențe filmate în timpul partidei, în care a surprins de mai multe ori rezultatul de pe tabelă.

„Mulțumim , «U» Cluj!!! Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru seara aceasta magică de pe Cluj Arena!

Astăzi sărbătorim, ne bucurăm, de mâine continuăm munca cu aceeași seriozitate și cu același devotament față de brandul «U»!

O victorie uriașă, dar mai este mult… până departe! Visul continuă! Avem dreptul să visăm!

Respect, Universitatea Craiova! Cunoaștem și suntem conștienți de valoarea echipei din capitala Băniei! Craiova este și rămâne în cursa pentru titlu!

Mulțumim inegalabilei Galerii a Universității Cluj, mulțumim minunaților suporteri clujeni și mulțumiri, de asemenea, celor care au venit din întreaga Transilvanie!

Haide «U», și la bine și la greu!”, a scris Boc pe Facebook.

După succesul obținut prin golurile marcate de Stanojev ('15), Lukic ('45, '51) și Nistor ('87), Universitatea Cluj e prima în play-off, cu trei puncte peste Universitatea Craiova și șapte peste Rapid, echipa de pe 3.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO. Golul marcat de Nistor în U Cluj - Craiova 4-0

