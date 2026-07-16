Mesajul Prințului William Ce le-a transmis jucătorilor lui Tuchel după eliminarea dramatică suferită de Anglia la CM 2026

Anglia - Argentina 1-2. Prințul William (44 de ani) le-a transmis jucătorilor englezi un mesaj de susținere după eliminarea de la CM 2026.

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Deși Anglia a deschis scorul în minutul 55 al semifinalei, prin Anthony Gordon, naționala lui Thomas Tuchel a fost asediată de Argentina și a cedat pe final.

Sud-americanii au înscris prin Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2) și s-au calificat în a doua finală consecutivă a turneului final.

Anglia - Argentina 1-2 . Mesajul Prințului William pentru englezi: „Țineți capul sus”

Imediat după eliminarea britanicilor de la Campionatul Mondial, Prințul William le-a transmis un mesaj fotbaliștilor.

„Spiritul de luptă și încrederea pe care le-ați demonstrat ne-au inspirat pe toți. Cea mai completă echipă a Angliei pe care am văzut-o la un turneu.

Țineți capul sus. Mulțumesc tuturor, atât celor de pe teren, cât și celor din afara lui, pentru un turneu extraordinar”, a transmis moștenitorul tronului Regatului Marii Britanii și al Irlandei de Nord, prin intermediul unui mesaj postat de Palatul Kensington, citat de bbc.com.

FOTO. Golul egalizator al lui Enzo Fernandez în meciul Anglia - Argentina 1-2

Și premierul britanic Sir Keir Starmer a reacționat după înfrângerea dramatică suferită de Anglia.

„Pasiunea și energia cu care au reprezentat naționala ne-au făcut pe toți mândri. În această seară (n.r. - miercuri) nu am obținut rezultatul pe care ni l-am dorit cu toții. Dar această echipă a Angliei a dat totul”, a spus acesta.

Și Familia Regală a transmis un mesaj pe pagina oficială de Instagram, alături de o imagine în care Harry Kane este surprins în timp ce îl consolează pe Jude Bellingham după meci.

„Toată compasiunea pentru Harry (n.r. - Kane) și întreaga echipă. Chiar dacă astăzi «Three Lions» își linge rănile, voi rămâneți mândria unei națiuni și veți reveni mai puternici”.

În urma victoriei imense obținute miercuri la Atlanta, Argentina s-a calificat în finala CM 2026, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc duminică, de la ora 22:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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