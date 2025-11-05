FCSB crede în șansa ei Darius Olaru, înaintea duelului cu Basel din Europa League: „Să mergem să câștigăm” » Ce spune Bîrligea

Darius Olaru (27 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au prefațat partida cu Basel din runda #4 din Europa League.

Meciul Basel - FCSB va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După 3 runde disputate în grupa principală din Europa League, campioana României se află pe locul 28, cu doar 3 puncte acumulate.

Basel - FCSB. Darius Olaru: „Cred că avem șanse să ne calificăm”

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, își dorește să obțină o victorie în Elveția.

Mijlocașul crede că echipa sa încă are șanse de calificare în primăvara europeană, chiar dacă a pierdut două meciuri până acum (0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna).

„Deși în Europa, din 3 meciuri, avem doar o victorie, la fel au și ei (n.r. - Basel), eu cred că mai avem șanse să ne calificăm mai departe.

Mi-aș dori să obținem cele 3 puncte. Știu că avem calitate, avem unitatea de grup și îmi doresc să mergem acolo, să facem un meci bun și să-l câștigăm.

Ca să ajungi în Europa trebuie să câștigi ceva, un campionat. Deci clar ne dorim să jucăm aceste meciuri europene. Jucăm cu adversari foarte buni și acolo ne arătăm adevăratul nivel”, a declarat Darius Olaru într-un interviu pentru eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Daniel Bîrligea: „Un meci în care avem șansele noastre”

Atacantul campioanei României, Daniel Bîrligea, este motivat să dea tot ce are mai bun pe teren pentru a obține un rezultat pozitiv.

„E un meci greu, trebuie să ne pregătim în următoarele ore. Nu mai este mult până la meci și trebuie să fim pregătiți atunci pe moment ca să facem un meci cât mai bun.

Cu siguranță este un meci în care avem șansele noastre, putem să luptăm și, de ce nu, să câștigăm. Eu o să mă concentrez la fața locului și o să dau cât pot pe teren”, a spus Daniel Bîrligea.

Până acum, FCSB a câștigat un singur meci în Europa League, cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în etapa 1.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

