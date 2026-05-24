Russell, pole în Canada Pilotul britanic va pleca primul în cursa principală, după succesul de la sprint și tensiunile de la Mercedes. Cum arată clasamentul

- George Russell (28 de ani) a obținut pole-position-ul la limită, în ultima sesiune de calificări din Canada.
- Marele Premiu al Canadei are loc astăzi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1.
Russell continuă urmărirea colegului său, care a avut parte de un start excelent de sezon, iar o nouă victorie în această seară l-ar putea aduce foarte aproape de prima poziție în clasament.
George Russell va pleca din pole-position în Canada
Pilotul britanic s-a impus și sâmbătă în cursa sprint, întrecerea fiind marcată de tensiuni uriașe între piloții Mercedes.
Antonelli l-a acuzat pe Russell că l-a scos de pe circuit prin manevra pe care a făcut-o și a răbufnit prin transmisiunea radio, fiind nevoie de intervenția lui Toto Wolff, pentru a calma situația.
Acum, Russell i-a luat fața din nou italianului, obținând pole-ul în sesiunea de calificări, având un timp mai bun cu doar 0,068 secunde.
„Este cel mai frumos sentiment din lume când reușești asta în ultimul moment, de nicăieri”, a spus Russell, la finalul calificărilor, potrivit reuters.com.
Piloții McLaren, Norris și Piastri, vor pleca din linia a doua, în timp ce Lewis Hamilton și Max Verstappen vor fi pe pozițiile 5 și 6 la startul cursei.
Formula 1, clasamentul piloților după primele 4 curse
- Kimi Antonelli (Mercedes) 106 puncte
- George Russell (Mercedes) 88
- Charles Leclerc (Ferrari ) 63
- Lando Norris (McLaren) 58
- Lewis Hamilton (Ferrari) 54
- Oscar Piastri (McLaren) 48
- Max Verstappen (Red Bull) 28
- Oliver Bearman (Haas) 17
- Pierre Gasly (Alpine) 16
- Liam Lawson (Racing Bulls) 10
Formula 1, clasamentul constructorilor
- Mercedes 194 puncte
- Ferrari 117
- McLaren 106
- Red Bull 32
- Alpine 23
- Haas 18
- Racing Bulls 15
- Williams 5
- Audi 2
- Cadillac 0
- Aston Martin 0