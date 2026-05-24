Russell, pole în Canada Pilotul britanic va pleca primul în cursa principală, după succesul de la sprint și tensiunile de la Mercedes. Cum arată clasamentul

George Russell (28 de ani) a obținut pole-position-ul la limită, în ultima sesiune de calificări din Canada.

Marele Premiu al Canadei are loc astăzi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1.

Russell continuă urmărirea colegului său, care a avut parte de un start excelent de sezon, iar o nouă victorie în această seară l-ar putea aduce foarte aproape de prima poziție în clasament.

George Russell va pleca din pole-position în Canada

Pilotul britanic s-a impus și sâmbătă în cursa sprint, întrecerea fiind marcată de tensiuni uriașe între piloții Mercedes.

Antonelli l-a acuzat pe Russell că l-a scos de pe circuit prin manevra pe care a făcut-o și a răbufnit prin transmisiunea radio, fiind nevoie de intervenția lui Toto Wolff, pentru a calma situația.

Acum, Russell i-a luat fața din nou italianului, obținând pole-ul în sesiunea de calificări, având un timp mai bun cu doar 0,068 secunde.

„Este cel mai frumos sentiment din lume când reușești asta în ultimul moment, de nicăieri”, a spus Russell, la finalul calificărilor, potrivit reuters.com.

Piloții McLaren, Norris și Piastri, vor pleca din linia a doua, în timp ce Lewis Hamilton și Max Verstappen vor fi pe pozițiile 5 și 6 la startul cursei.

Formula 1, clasamentul piloților după primele 4 curse

Kimi Antonelli (Mercedes) 106 puncte George Russell (Mercedes) 88 Charles Leclerc (Ferrari ) 63 Lando Norris (McLaren) 58 Lewis Hamilton (Ferrari) 54 Oscar Piastri (McLaren) 48 Max Verstappen (Red Bull) 28 Oliver Bearman (Haas) 17 Pierre Gasly (Alpine) 16 Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Formula 1, clasamentul constructorilor

Mercedes 194 puncte Ferrari 117 McLaren 106 Red Bull 32 Alpine 23 Haas 18 Racing Bulls 15 Williams 5 Audi 2 Cadillac 0 Aston Martin 0

