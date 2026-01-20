Alarmă la FC Argeș Bogdan Andone a atras atenția unei echipe din străinătate +36 foto
Bogdan Andone/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Alarmă la FC Argeș Bogdan Andone a atras atenția unei echipe din străinătate

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 17:11
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 18:24
  • Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, este dorit în campionatul din Cipru.

FC Argeș impresionează cu Bogdan Andone la timonă. Tehnicianul i-a preluat pe piteșteni în septembrie 2024, când erau doar pe locul 13 în Liga 2.

Cu toate acestea, antrenorul în vârstă de 51 de ani a reușit să-i revitalizeze pe alb-violeți și i-a readus pe aceștia în elita fotbalului românesc.

Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”,  cine a vrut să-l scoată de pe post  și de ce apare Gigi Becali d
Citește și
Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”, cine a vrut să-l scoată de pe post și de ce apare Gigi Becali d
Citește mai mult
Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”,  cine a vrut să-l scoată de pe post  și de ce apare Gigi Becali d

Bogdan Andone, dorit în Cipru

În actuala stagiune, FC Argeș ocupă locul 5, cu 37 de puncte, iar performanța lui Bogdan Andone nu a fost trecută cu vederea.

Tehnicianul este dorit în campionatul din Cipru, competiție de care Andone nu este străin, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

În perioada 2006–2009, fostul mijlocaș a evoluat acolo ca jucător pentru trei echipe: Apollon Limassol, Alki Larnaca și Ermis Aradippou, iar în 2023 a condus-o pe Apollon Limassol timp de șase luni.

15
meciuri a bifat Bogdan Andone pe banca celor de la Apollon Limassol (9 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri)

Bogdan Andone: „Această victorie nu e întâmplătoare”

În ultima etapă din Liga 1, FC Argeș a reușit să treacă de FCSB, scor 1-0, și a obținut a doua victorie în fața campioanei din acest sezon.

Tehnicianul piteștenilor a declarat că se aștepta la o asemenea evoluție din partea echipei sale, ținând cont de pregătirea pe care a făcut-o în cantonamentul din Antalya.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că așa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut.

Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate, înainte de meci.

Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut și greșeli tehnice, dar mă bucur că am gestionat acea acțiune de atac și pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu.

Nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 pe două locuri. Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obținem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpeg
FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpeg

Galerie foto (36 imagini)

FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (6).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (7).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (9).jpeg FC Arges - FCSB FOTO GOLAZO (12).jpeg
+36 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Citește și

„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
Superliga
17:12
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
Citește mai mult
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție
„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani”
Campionatul Mondial
16:38
„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani”
Citește mai mult
„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
cipru fc arges bogdan andone superliga
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share