Alarmă la FC Argeș Bogdan Andone a atras atenția unei echipe din străinătate

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, este dorit în campionatul din Cipru.

FC Argeș impresionează cu Bogdan Andone la timonă. Tehnicianul i-a preluat pe piteșteni în septembrie 2024, când erau doar pe locul 13 în Liga 2.

Cu toate acestea, antrenorul în vârstă de 51 de ani a reușit să-i revitalizeze pe alb-violeți și i-a readus pe aceștia în elita fotbalului românesc.

Bogdan Andone, dorit în Cipru

În actuala stagiune, FC Argeș ocupă locul 5, cu 37 de puncte, iar performanța lui Bogdan Andone nu a fost trecută cu vederea.

Tehnicianul este dorit în campionatul din Cipru, competiție de care Andone nu este străin , potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

În perioada 2006–2009, fostul mijlocaș a evoluat acolo ca jucător pentru trei echipe: Apollon Limassol, Alki Larnaca și Ermis Aradippou, iar în 2023 a condus-o pe Apollon Limassol timp de șase luni.

15 meciuri a bifat Bogdan Andone pe banca celor de la Apollon Limassol (9 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri)

Bogdan Andone: „Această victorie nu e întâmplătoare”

În ultima etapă din Liga 1, FC Argeș a reușit să treacă de FCSB, scor 1-0, și a obținut a doua victorie în fața campioanei din acest sezon.

Tehnicianul piteștenilor a declarat că se aștepta la o asemenea evoluție din partea echipei sale, ținând cont de pregătirea pe care a făcut-o în cantonamentul din Antalya.

„Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că așa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut.

Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate, înainte de meci.

Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut și greșeli tehnice, dar mă bucur că am gestionat acea acțiune de atac și pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu.

Nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 pe două locuri. Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obținem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport