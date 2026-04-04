„Nu sunt mulțumit cu atât” Bogdan Andone a setat un obiectiv clar la FC Argeș, după remiza cu Dinamo: „Le-am spus și băieților”

FC Argeș - Dinamo 1-1. Bogdan Andone a oferit o primă reacție după remiza din etapa #3 a play-off-ului din Liga 1.

Tehnicianul piteștenilor consideră că rezultatul de sâmbătă este unul echitabil, însă până la finalul sezonului vrea ca echipa să se claseze cât mai sus posibil.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Bogdan Andone: „Nu sunt mulțumit să terminăm pe locul 6”

„Cred că e un rezultat echitabil. Au fost situații la ambele porți. Cele mai mari două cred că au fost ale noastre. Per ansamblu cred că a fost un meci plăcut, unul spectaculos, cu multe situații de poartă. Am spus-o și înainte, Dinamo e o echipă extrem, extrem de calitativă.

Cei care au intrat de la ei au adus un plus. Mă bucur că am făcut un joc bun, până la urmă e un punct adăugat. Am demonstrat că suntem o echipă care merită să fie în play-off.

Nu sunt adeptul să facem calcule. Ne dorim să câștigăm fiecare joc. Cred că s-a văzut și astăzi, nu am cedat. Am pus presiune, am avut și acea ocazie monumentală în prelungiri”, a afirmat Andone, citat de digisport.ro.

Cu toate acestea, tehnicianul e de părere că echipa sa merita mai mult din partida anterioară cu U Cluj și a setat un obiectiv clar:

„Ne dorim mai mult, ne dorim să progresăm cu toții și să terminăm cât mai sus în clasament. Nu sunt mulțumit să terminăm pe locul 6, le-am spus băieților. Nici ei nu trebuie să fie.

Eu zic că am făcut 3 meciuri foarte bune. Am câștigat la Craiova, am făcut un meci tactic foarte bun și cu U Cluj, eu cred că am pierdut nemeritat. Eu zic că am arătat bine, spre foarte bine. Cred eu că dacă reușeam să nu pierdem cu U Cluj și azi mai mult, cu siguranță am fi avut șanse pentru cupele europene, locul 3.

E greu de prins, să fim realiști. Nu e simplu deloc, sunt echipe foarte bune. 5 echipe își propun campionatul. Urmează meciul cu Rapid, încercăm să câștigăm, nu mergem să facem act de prezență”, a mai spus antrenorul lui FC Argeș.

VIDEO. Golul reușit de Eddy Gnahore

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport