Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Eșecul de la Zenica a dat foc aproape tuturor scenariilor optimiste pentru calificarea la CM 2026.

„Tricolorii” au ratat primele două locuri în grupa preliminară, însă vor evolua totuși la baraj grație parcursului din Nations League.

Tragerea la sorți va avea loc la Zurich, pe 20 noiembrie, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Știam deja că România are locul asigurat la baraj, dar speram la un succes în Bosnia, care ne-ar fi oferit o șansă în plus pentru calificarea la turneul din vara lui 2026.

Calcule pentru baraj: cum mai ajunge România la CM 2026

„Tricolorii” încheie grupa preliminară pe locul 3. Meciul cu San Marino va fi doar pentru palmares, nu mai poate afecta în niciun fel traseul de la baraj.

Ce știm după eșecul din Bosnia:

vom evolua în semifinalele barajului în deplasare;

vom fi în urna 4 (ultima) la tragerea la sorți;

vom înfrunta o echipă din urna 1.

Practic, trebuie să eliminăm în semifinale una dintre principalele favorite la calificare chiar pe terenul ei. Iar în finală să sperăm că vom avea noroc și vom evita un nou adversar tare și vom juca pe teren propriu.

Cum arată urnele probabile:

Urna 1: ITALIA, Turcia, Ucraina, Polonia;

ITALIA, Turcia, Ucraina, Polonia; Urna 2: Țara Galilor, Ungaria, CEHIA, Slovacia;

Țara Galilor, Ungaria, CEHIA, Slovacia; Urna 3: Scoția, ALBANIA, Bosnia, Kosovo;

Scoția, ALBANIA, Bosnia, Kosovo; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, Macedonia de Nord, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Ungaria (finală);

Italia (semifinale), Ungaria (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Momentul în care speram că putem câștiga în Bosnia: bucuria românilor de la golul lui Bîrligea

