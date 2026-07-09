Brahim Diaz a fost întrerupt de conflictul dintre doi jurnaliști, înaintea „sfertului” Franța - Maroc (joi, ora 23:00).

De ce au ajuns cei doi la lovituri în sala de conferințe.

Replica atacantului marocan a detensionat atmosfera la Boston.

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Scene stupefiante la Boston, înaintea primului sfert de finală al Mondialului, Franța - Maroc.

Conferința lui Brahim Diaz, întreruptă brusc

La conferința ce a precedat acest meci, Brahim Diaz voia să răspundă la o întrebare când liniștea a dispărut brusc.

Un zgomot neașteptat l-a făcut pe atacantul marocan să-și schimbe privirea.

Avea ochii mari, nu-i venea să creadă ce vede.

Spre partea din spate a sălii, doi reprezentanți ai presei, un reporter și un cameraman, ajunseseră la lovituri.

Reporterul: „De ce mă lovești?”. Cameramanul: „Ai ridicat mâna în fața camerei”

Cameramanul s-a înfuriat văzând că reporterul tot ridica mâna pentru a pune o întrebare și îi acoperea imaginea.

L-a atenționat într-un mod brutal pe ziarist, care s-a întors și cei doi au început să se certe violent.

„De ce mă lovești?”, l-a întrebat reporterul. „M-a lovit”, le-a spus tuturor.

„Ai ridicat mâna de două ori în fața camerei”, i-a replicat cameramanul.

Au continuat mai multe zeci de secunde până când un agent de securitate a intervenit între ei. Doar așa au putut fi despărțiți, liniștiți.

Brahim Diaz, uluit: „Am uitat deja întrebarea”

Jucătorul a asistat și el uluit la ce se întâmpla în fața lui. La sfârșitul conflictului, a spus sincer: „Am uitat deja întrebarea”.

🤯‼️Interrumpen la rueda de prensa de BRAHIM DÍAZ por una PELEA



La cara del jugador de Marruecos lo dice todo 😳 pic.twitter.com/oaWCqEePCh — Diario SPORT (@sport) July 9, 2026

Reacția lui i-a făcut pe toți să râdă, detensionând atmosfera.

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