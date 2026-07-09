Cauza unui eșec neașteptat Cel mai bun jucător din Premier League a fost un dezastru la CM 2026. Diferența dintre Manchester United și Portugalia
Bruno Fernandes nu a reușit să se impună în jocul naționalei portugheze la Mondial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cauza unui eșec neașteptat Cel mai bun jucător din Premier League a fost un dezastru la CM 2026. Diferența dintre Manchester United și Portugalia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 13:42
  • Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, a fost ales MVP-ul campionatului englez, într-un sezon de record. 
  • Motivul pentru care mijlocașul în vârstă de 31 de ani al Portugaliei a eșuat la Campionatul Mondial ține de Roberto Martinez, fostul selecționer. 
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Bruno Fernandes a avut cel mai bun sezon al carierei în Premier League.

Cumpărat în ianuarie 2020 de Manchester United de la Sporting Lisabona, cu 65 de milioane de euro, mijlocașul în vârstă de 31 de ani a fost ales MVP nu doar la „Red Devils”.

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Bruno Fernandes, deasupra tuturor în Premier League

Toate anchetele din Premier League l-au preferat tot pe internaționalul lusitan numărul unu.

Bruno Fernandes, pe Old Trafford, în marea confruntare de Premier Man. United - Liverpool 3-2, pe 3 mai Foto: Imago Bruno Fernandes, pe Old Trafford, în marea confruntare de Premier Man. United - Liverpool 3-2, pe 3 mai Foto: Imago
Bruno Fernandes, pe Old Trafford, în marea confruntare de Premier Man. United - Liverpool 3-2, pe 3 mai Foto: Imago

Căpitanul lui United a bătut recordul de pase decisive, una în plus față de performanța istorică a lui Thierry Henry (Arsenal) și Kevin De Bruyne (Manchester City).

21 de assisturi
a reușit Bruno Fernandes în Premier 2025-2026 la Manchester

Bruno Fernandes și dezamăgirea Mondialului. Imaginea sa: frustrat de Cristiano

Mulți se așteptau ca Bruno să influențeze și jocul Portugaliei la Campionatul Mondial.

Și a jucat, a fost titularizat de selecționerul Roberto Martinez în fiecare meci al roș-verzilor la turneul final.

  • 5 partide, trei în grupă, două în fazele eliminatorii. De patru ori integralist, o dată înlocuit în minutul 63. 
56
de goluri a creat Bruno Fernandes (29 de reușite, 27 de assisturi) în 94 de selecții la naționala Portugaliei

La sfârșit, odată cu înfrângerea naționalei, 0-1 în „optimi” în fața Spaniei, observăm cifrele neașteptate ale lui Fernandes la CM 2026.

  • Zero goluri și un singur assist, la 5-0 cu Uzbekistan, cel mai slab adversar al Portugaliei la CM. 

În urma competiției lui Bruno, rămâne doar imaginea frustrării sale după ce Cristiano Ronaldo i-a luat șansa finalizării într-o poziție excelentă în prima partidă, 1-1 contra Congo.

Bruno, enervat că Ronaldo nu i-a lăsat mingea centrată pentru el. Fernandes putea înscrie atunci unicul său gol la CM 2026, al treilea în trei participări la Mondial. Foto: Imago Bruno, enervat că Ronaldo nu i-a lăsat mingea centrată pentru el. Fernandes putea înscrie atunci unicul său gol la CM 2026, al treilea în trei participări la Mondial. Foto: Imago
Bruno, enervat că Ronaldo nu i-a lăsat mingea centrată pentru el. Fernandes putea înscrie atunci unicul său gol la CM 2026, al treilea în trei participări la Mondial. Foto: Imago

Selecționerul i-a dat controlul lui Vitinha și l-a marginalizat pe Bruno

De ce a dispărut Fernandes, pierzând total influența la Mondial? Pentru că Martinez l-a marginalizat.

I-a dat mingea și controlul echipei lui Vitinha, ca la PSG. Exact ce făcea Bruno la Manchester. Departe de centrul jocului, aproape că nu a existat la portughezi.

Bruno Fernandes (dreapta), duel cu Pedro Porro la eșecul cu Spania. Foto: Imago Bruno Fernandes (dreapta), duel cu Pedro Porro la eșecul cu Spania. Foto: Imago
Bruno Fernandes (dreapta), duel cu Pedro Porro la eșecul cu Spania. Foto: Imago

Cum Vitinha a părut obosit, neinspirat, lusitanii s-au întors acasă încă din „optimi”. Cu Martinez părăsind naționala, la final de contract.

Antrenorul spaniol va fi înlocuit de Jorge Jesus, care l-a avut jucător pe Fernandes la Sporting, în sezonul 2017-2018.

31 de goluri
a influențat Bruno Fernandes (9 reușite, 22 de pase decisive) în toate competițiile sezonul trecut, la Manchester

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