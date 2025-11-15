- BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
- Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Theodor Jumătate și Vlad Nedelea, reporterii GOLAZO.ro prezenți la Zenica, au analizat alegerile lui Mircea Lucescu cu mai puțin de o oră înainte de startul partidei.
BOSNIA - ROMÂNIA. Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11”, direct de la Zenica
Față de meciul cu Austria, câștigat de „tricolori”, Lucescu a operat două modificări, ambele în centrul defensivei. Au ieșit Burcă (suspendat) și Mihai Popescu (accidentat) și au intrat Ghiță și Racovițan.
- Echipa de start a României: I. Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - I. Hagi, M. Marin, Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
Nicio surpriză! E echipa pe care ne așteptam s-o vedem pe teren. Practic, este echipa câștigătoare din meciul cu Austria. Lucescu a schimbat doar fundașii centrali pentru că nu a avut de ales. Nu se dezice de ideea de a păstra echipa care a functionat, așa cum a făcut și la începutul mandatului, în Liga Națiunilor, când folosea nucleul câștigător al lui Edi Iordănescu. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro
De ce Chipciu și nu Bancu?
Suspendat cu Austria, Bancu a revenit la lot, însă Mircea Lucescu mizează în continuare pe veteranul Chipciu.
E exact ce așteptam de la Lucescu la acest meci. În absența lui Burcă și Popescu, au intrat Ghiță, care a înscris împotriva Austriei, și Racovițan, care e mai în formă decât Rus. A jucat mai mult și mai bine. Era o întrebare dacă revenirea lui Bancu îl va scoate din echipă pe Chipciu. Lucescu a preferat să continue cu Chipciu. A jucat foarte bine, e dedicat, e potrivit pentru acest gen de teren. E foarte agresiv, puternic în dueluri și e singura soluție potrivită pentru acest meci. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro
De ce Bîrligea și nu Louis Munteanu?
Chiar dacă Bîrligea vine după un „roșu” stupid în campionat, Lucescu l-a preferat pe atacantul FCSB în primul „11” și l-a lăsat în afara lotului pe Louis Munteanu.
Bîrligea e atacantul și răspunsul e simplu. Lucescu știe de jocul slab de picior al lui Vasilj, portarul titular al Bosniei, știe și de fragilitatea fundașilor bosniaci. A ales un atacant al carui presing e cunoscut. Știe că poate profita acolo. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro
E nevoie de un pic mai mult. Bîrligea nu poate să facă singur presing pe toată zona de atac. Trebuie să participe și Man, și Mihăilă. Vasilj a greșit de multe ori la echipa de club, poate o va face și azi. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj