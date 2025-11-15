BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Theodor Jumătate și Vlad Nedelea, reporterii GOLAZO.ro prezenți la Zenica, au analizat alegerile lui Mircea Lucescu cu mai puțin de o oră înainte de startul partidei.

BOSNIA - ROMÂNIA. Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11”, direct de la Zenica

Față de meciul cu Austria, câștigat de „tricolori”, Lucescu a operat două modificări, ambele în centrul defensivei. Au ieșit Burcă (suspendat) și Mihai Popescu (accidentat) și au intrat Ghiță și Racovițan.

Echipa de start a României: I. Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - I. Hagi, M. Marin, Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Nicio surpriză! E echipa pe care ne așteptam s-o vedem pe teren. Practic, este echipa câștigătoare din meciul cu Austria. Lucescu a schimbat doar fundașii centrali pentru că nu a avut de ales. Nu se dezice de ideea de a păstra echipa care a functionat, așa cum a făcut și la începutul mandatului, în Liga Națiunilor, când folosea nucleul câștigător al lui Edi Iordănescu. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro

De ce Chipciu și nu Bancu?

Suspendat cu Austria, Bancu a revenit la lot, însă Mircea Lucescu mizează în continuare pe veteranul Chipciu.

E exact ce așteptam de la Lucescu la acest meci. În absența lui Burcă și Popescu, au intrat Ghiță, care a înscris împotriva Austriei, și Racovițan, care e mai în formă decât Rus. A jucat mai mult și mai bine. Era o întrebare dacă revenirea lui Bancu îl va scoate din echipă pe Chipciu. Lucescu a preferat să continue cu Chipciu. A jucat foarte bine, e dedicat, e potrivit pentru acest gen de teren. E foarte agresiv, puternic în dueluri și e singura soluție potrivită pentru acest meci. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro

De ce Bîrligea și nu Louis Munteanu?

Chiar dacă Bîrligea vine după un „roșu” stupid în campionat, Lucescu l-a preferat pe atacantul FCSB în primul „11” și l-a lăsat în afara lotului pe Louis Munteanu.

Bîrligea e atacantul și răspunsul e simplu. Lucescu știe de jocul slab de picior al lui Vasilj, portarul titular al Bosniei, știe și de fragilitatea fundașilor bosniaci. A ales un atacant al carui presing e cunoscut. Știe că poate profita acolo. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro

E nevoie de un pic mai mult. Bîrligea nu poate să facă singur presing pe toată zona de atac. Trebuie să participe și Man, și Mihăilă. Vasilj a greșit de multe ori la echipa de club, poate o va face și azi. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Atmosferă incendiară la Bosnia - România

