„Luce nu se dezice!” Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11” al României, direct de la Zenica: „El era singura soluție”
Nationala

„Luce nu se dezice!” Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11” al României, direct de la Zenica: „El era singura soluție”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 21:17
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 21:18
  • BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
  • Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Theodor Jumătate și Vlad Nedelea, reporterii GOLAZO.ro prezenți la Zenica, au analizat alegerile lui Mircea Lucescu cu mai puțin de o oră înainte de startul partidei.

Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica
Citește și
Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica
Citește mai mult
Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica

BOSNIA - ROMÂNIA. Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11”, direct de la Zenica

Față de meciul cu Austria, câștigat de „tricolori”, Lucescu a operat două modificări, ambele în centrul defensivei. Au ieșit Burcă (suspendat) și Mihai Popescu (accidentat) și au intrat Ghiță și Racovițan.

  • Echipa de start a României: I. Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - I. Hagi, M. Marin, Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
Nicio surpriză! E echipa pe care ne așteptam s-o vedem pe teren. Practic, este echipa câștigătoare din meciul cu Austria. Lucescu a schimbat doar fundașii centrali pentru că nu a avut de ales. Nu se dezice de ideea de a păstra echipa care a functionat, așa cum a făcut și la începutul mandatului, în Liga Națiunilor, când folosea nucleul câștigător al lui Edi Iordănescu. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro

De ce Chipciu și nu Bancu?

Suspendat cu Austria, Bancu a revenit la lot, însă Mircea Lucescu mizează în continuare pe veteranul Chipciu.

E exact ce așteptam de la Lucescu la acest meci. În absența lui Burcă și Popescu, au intrat Ghiță, care a înscris împotriva Austriei, și Racovițan, care e mai în formă decât Rus. A jucat mai mult și mai bine. Era o întrebare dacă revenirea lui Bancu îl va scoate din echipă pe Chipciu. Lucescu a preferat să continue cu Chipciu. A jucat foarte bine, e dedicat, e potrivit pentru acest gen de teren. E foarte agresiv, puternic în dueluri și e singura soluție potrivită pentru acest meci. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro

De ce Bîrligea și nu Louis Munteanu?

Chiar dacă Bîrligea vine după un „roșu” stupid în campionat, Lucescu l-a preferat pe atacantul FCSB în primul „11” și l-a lăsat în afara lotului pe Louis Munteanu.

Bîrligea e atacantul și răspunsul e simplu. Lucescu știe de jocul slab de picior al lui Vasilj, portarul titular al Bosniei, știe și de fragilitatea fundașilor bosniaci. A ales un atacant al carui presing e cunoscut. Știe că poate profita acolo. Vlad Nedelea, reporter GOLAZO.ro
E nevoie de un pic mai mult. Bîrligea nu poate să facă singur presing pe toată zona de atac. Trebuie să participe și Man, și Mihăilă. Vasilj a greșit de multe ori la echipa de club, poate o va face și azi. Theodor Jumătate, reporter GOLAZO.ro

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Atmosferă incendiară la Bosnia - România

Citește și

Forțele speciale, în acțiune la Zenica  FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România
Superliga
19:36
Forțele speciale, în acțiune la Zenica FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România
Citește mai mult
Forțele speciale, în acțiune la Zenica  FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica
Nationala
12:30
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica
Citește mai mult
„Fanii au un sânge mai fierbinte” Fostul fotbalist din Liga 1, care joacă în Bosnia, despre atmosfera creată înainte de meciul de la Zenica

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
romania bosnia cm 2026 primul 11 preliminari cm 2026
Știrile zilei din sport
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Nationala
09:19
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Citește mai mult
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Opinii
10:11
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Nationala
12:26
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Citește mai mult
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Opinii
11:28
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Citește mai mult
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:27
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
14:55
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
13:58
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Top stiri din sport
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Nationala
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Citește mai mult
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Superliga
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Citește mai mult
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Nationala
15.11
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Citește mai mult
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Nationala
10:54
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Citește mai mult
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share