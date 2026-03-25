L-au ignorat pe Ronnie O'Sullivan Investiție de 52 de milioane de euro! Starul ar fi vrut altceva: „Acolo primești un ceai bun, poate și lasagna. Dar atât”

Campionatul Mondial de Snooker se va disputa în continuare la Teatrul Crucible.

Două țări și-au manifestat interesul pentru organizarea competiției, iar Ronnie O'Sullivan (50 de ani) și-ar fi dorit ca aceasta să fie mutată.

Sala istorică din Sheffield găzduiește Mondialul de snooker din 1977, iar contractul expira în 2027. Conform noului acord, turneul va rămâne în același loc până în 2045, cu opțiune de prelungire până în 2050.

Ediția din 2026 va debuta pe 18 aprilie și se va încheia pe 4 mai.

În noua înțelegere dintre World Snooker Tour și Consiliul Local al orașului Sheffield au fost incluse și lucrări de modernizare a sălii în valoare de 52 de milioane de euro, scrie Daily Mail.

Începând din 2028 și până la finalizarea acestor lucrări, printre care se numără adăugarea a 500 de locuri suplimentare și îmbunătățiri ale facilităților destinate spectatorilor, Mondialul va fi organizat într-o altă locație.

980 de locuri este capacitatea actuală a Teatrului Crucible, locul de disputare a Campionatului Mondial de snooker

Ronnie O'Sullivan: „Mondialul e un circ uriaș. Arabia Saudită sau China ar fi alegeri excelente”

Anterior, Ronnie O'Sullivan, cel mai mare star al snookerului, și-a exprimat dorința ca Mondialul să fie mutat în Arabia Saudită sau China, țări care au manifestat un interes financiar substanțial pentru organizarea competiției.

„Cred cu siguranță că ar fi o decizie înțeleaptă să se renunțe la Sheffield. Să se organizeze în continuare un turneu acolo. De ce nu?

Dar nu Campionatul Mondial, care durează 17 zile. Acest eveniment este un circ uriaș și ai nevoie de un spațiu imens pentru a-l găzdui.

Cred că Arabia Saudită ar fi o alegere excelentă. Au resursele necesare și s-ar descurca de minune. Dacă vrei să-l muți în China, ar trebui să-l duci la Shanghai. Sau într-un alt oraș important, cum ar fi Shenzhen sau Guangzhou. Totul s-ar desfășura cum trebuie.

Va fi mâncare. Hotelurile vor fi excelente. Totul va fi plătit. Premiile în bani vor fi astronomice. Știu că la Crucible primești un ceai bun, s-ar putea să primești lasagna dacă gătesc băieții. Dar cam asta e tot”, afirma O'Sullivan, spre nemulțumirea fanilor britanici ai snookerului.

7 titluri de campion mondial are Ronnie O'Sullivan în palmares, cele mai multe din era modernă a snookerului. Deține recordul alături de Stephen Hendry

„Reprezintă ce e mai bun în noi! Ne face mândri”

Premierul britanic Keir Starmer, care a vizitat sala din Sheffield în februarie, a comentat anunțul de marți:

„Avem un bogat patrimoniu cultural și sportiv aici, în Marea Britanie – sportul, arta și cultura reprezintă ce e mai bun în noi. Este ceea ce ne face mândri nu numai de țară, ci și de locurile din care provenim.

Am avut plăcerea de a vizita recent Sheffield, sediul celui mai vechi club de fotbal din lume, pentru a încuraja partenerii să sprijine o reamenajare majoră a Teatrului Crucible, pentru a menține sportul și cultura înfloritoare în acest oraș.

Sunt încântat de confirmarea de astăzi (n.r. - marți) că teatrul și orașul vor rămâne gazdele celebrului Campionat Mondial de snooker pentru mulți ani de acum înainte”, a afirmat Starmer.

