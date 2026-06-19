Harry Kane, criticat Kevin-Prince Boateng nu e de acord cu tehnica atacantului Angliei de a executa penalty-uri: „Așa ceva ar trebui interzis!”

- Kevin-Prince Boateng (39 de ani), fostul mijlocaș al Ghanei, care a jucat la AC Milan, Barcelona și Schalke, l-a criticat pe Harry Kane (32 de ani), după faza din meciul Anglia - Croația 4-2, de la Campionatul Mondial.
Boateng susține că Harry Kane își schimbă ritmul înainte de execuție pentru a-l păcăli pe portar.
Kevin-Prince Boateng îl critică pe Harry Kane
„Așa ceva ar trebui interzis!”, a spus Kevin-Prince Boateng, la CBS, conform marca.com.
Deși Boateng a cerut ca procedeul să fie interzis, regulamentul permite încetinirea alergării înaintea executării unui penalty.
Potrivit regulamentului FIFA, este interzis ca executantul să mimeze un șut după ce și-a încheiat elanul, însă fentele făcute în timpul alergării sunt permise.
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Faza care a provocat discuțiile a avut loc în prima repriză a meciului Anglia - Croația. Harry Kane a executat penalty-ul, dar Dominik Livakovic a apărat. Arbitrul Clement Turpin a decis însă repetarea loviturii, după intervenția VAR.
Reluările au arătat că Josko Gvardiol intrase prea devreme în careu și a fost primul jucător care a intervenit după parada lui Livakovic. În același timp, a fost analizată și poziția portarului croat, suspectat că ar fi plecat de pe linie înainte de execuție.
La a doua încercare, Kane nu a mai ratat și a deschis scorul pentru Anglia. Atacantul a mai marcat o dată, cu capul, iar naționala pregătită de Thomas Tuchel a câștigat cu 4-2 primul meci din grupa L.
După meci, Kane a explicat că și-a adaptat execuția după ce a analizat felul în care se comportă Livakovic la penalty-uri.
Căpitanul Angliei a recunoscut că a întârziat alergarea pentru a vedea dacă portarul se mișcă înainte de șut.
După ce am văzut imaginile, mi-am dat seama că îi place să plece devreme. Așa că știam că există posibilitatea să iasă de pe linie dacă îmi întârzii alergarea. Până la urmă, mi-a ieșit bine. Am rafinat puțin tehnica pentru a doua execuție Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei