Probleme la vizita medicală Transferul lui Markovic, în impas din cauza problemelor descoperite:  „L-am trimis la București”
Jovan Markovic. Foto: Sportpictures
Superliga

Probleme la vizita medicală Transferul lui Markovic, în impas din cauza problemelor descoperite: „L-am trimis la București”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 16:58
  • Jovan Markovic (25 de ani), atacantul plecat de la Farul, a ajuns la un acord cu FC Botoșani, însă transferul nu s-a oficializat.
  • Motivul ține de problemele medicale descoperite după vizita medicală efectuată de fotbalist.
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Markovic vine după un sezon în care a evoluat pentru Farul Constanța. Atacantul a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă, însă nu a reușit să se impună la formația de la malul mării.

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Transferul lui Jovan Markovic la FC Botoșani, în așteptare: „I-am dat termen 3 săptămâni”

„Markovic are o accidentare și i-am dat termen 3 săptămâni să știm exact care este starea lui. A fost la București, pare că este OK.

Am semnat, să spunem așa, dar așteptăm să finalizăm totul după această perioadă de timp. Este fotbalistul nostru, condiționat însă de starea medicală.

A avut o ruptură musculară mai veche, cred că nu a fost tratată cum trebuie. Poate nu a știut copilul... E superfain ca om, îmi place mult și vreau să-l aduc. O să fie al nostru, sunt convins de asta.

L-am trimis la București, iar abia de luni începe să alerge”, a spus Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, conform digisport.ro.

400.000 de euro
este cota atacantului, conform Transfermarkt. Markovic a plecat de la Farul la mai puțin de un an de la transferul de la Universitatea Craiova, club pentru care adunase 149 de apariții, 28 de goluri și 14 pase decisive

Jovan Markovic a fost văzut mult timp drept un atacant de perspectivă, dar accidentările i-au afectat cariera.

La doar 25 de ani, fotbalistul a ajuns deja la cinci operații la genunchi, conform gsp.ro.

Acum, FC Botoșani așteaptă să vadă cum va evolua recuperarea atacantului.

Este un fotbalist bun, mi-a spus Marius Croitoru de el. Imediat l-am vrut, chiar dacă mulți oameni mi-au spus că sunt probleme cu el, cu greutatea și așa mai departe. Eu cred foarte mult în copilul O să vedeți ce fotbalist facem la Botoșani din el. Este fotbalist de fotbalist. Un fel de Ongenda. Sunt convins că va fi un succes pentru Botoșani. Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, în urmă cu o săptămână

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