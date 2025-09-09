Alcaraz răspunde criticilor „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani” » Ce spune despre prezența lui Trump la finala US Open

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a oferit un interviu amplu după succesul de US Open, unde a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam din carieră.

Sportivul spaniol a vorbit despre motivația sa și a comentat și criticile primite din partea celor care spun că „petrece prea mult”.

Alcaraz s-a impus în finala de duminică, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în fața lui Jannik Sinner, în cea de-a treia întâlnire dintre cei doi sportivi în ultimul act al unui turneu de Grand Slam în 2025.

Carlos Alcaraz: „Perfecțiunea nu există, dar te poți apropia de ea”

Tânărul sportiv crede că se poate îmbunătăți constant și e conștient că oricând poate apărea un adversar care să-l surprindă.

„Cu siguranță a fost cel mai bun turneu, pentru că am jucat la un nivel foarte înalt de la început până la sfârșit, cu o consecvență deosebită în fiecare meci, iar asta căutam. Au fost două săptămâni spectaculoase din punct de vedere al tenisului. Un nivel foarte înalt.

Muncesc din greu în fiecare zi pentru asta. Trebuie să apreciezi cât de greu este să câștigi un singur Grand Slam, așa că acum e momentul să mă bucur de asta.

Încerc să fiu cât de bun pot în fiecare zi. Acesta este, pentru mine, cel mai important lucru. Perfecțiunea nu există. Poate te poți apropia de ea, dar nu există. Așa că rămân cu picioarele pe pământ, amintindu-mi că există întotdeauna loc de îmbunătățire, că va apărea un alt jucător, sau chiar Jannik, care mă poate depăși sau care poate fi mai bun decât mine.

Trebuie să continui să merg înainte, să mă antrenez și să mă îmbunătățesc în fiecare zi și. Pur și simplu este vorba despre a mă apropia de perfecțiune. Asta mă menține motivat”, a spus Alcaraz, potrivit elpais.com.

Carlos Alcaraz: „Cui nu-i place să se distreze? Am 22 de ani”

Alcaraz a oferit un răspuns și pentru oameni care îl critică pentru modul în care-și petrece timpul liber.

„Oamenii spun că îmi place foarte mult să petrec... Și îmi place să mă distrez! Cui nu-i place să se distreze?

Cred că asta e motivul pentru care muncim, pentru care suferim, pentru care stăm departe de casă atât de mult timp: ca apoi să avem momentele noastre și distracția noastră.

Fiecare se bucură de asta în felul său, iar mie, personal, da, îmi place să ies, pentru că am 22 de ani. Cine nu a făcut-o la vârsta asta? Cine nu s-a bucurat de asta la 22 de ani?

Îmi place să mă distrez cu familia și prietenii, fie că e vorba de petreceri sau nu, sau alte planuri de relaxare. Este vorba despre a petrece timp de calitate acasă, ca să pot rămâne motivat pentru turnee”, a mai spus Alcaraz.

Carlos Alcaraz și întrebările despre Trump

După ce a fost anunțată participarea lui Donald Trump la US Open, Alcaraz a oferit o reacție la momentul respectiv, transmițând că va încerca să nu fie distras de prezența președintelui SUA.

Acum, întrebat despre acest aspect, sportivul a răspuns:

„E clar că ceea ce spun poate fi amplificat mult. Dacă spui ceva ce nu este controversat, dar nu folosești cuvintele potrivite, poți avea probleme.

Pur și simplu încerc să fiu cât mai atent posibil la ceea ce spun și cum o spun, pentru că adesea, când cineva este supărat pentru că a pierdut sau a avut o zi proastă, este greu să-i măsori cuvintele. Încerc să o fac exprimându-mă întotdeauna cu respect și spirit sportiv”.

