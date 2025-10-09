De ce are nevoie România Trei foști internaționali au vorbit despre meciurile cu  Moldova și Austria. Ce-și doresc de la națională

Gabriel Torje (35 de ani), Ovidiu Herea (40 de ani) și Cătălin Munteanu (46 de ani) au vorbit despre meciurile cu Moldova și Austria.

România - Moldova este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, de la ora 21:00.

este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, de la ora 21:00. România - Austria va fi duminică, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Gabriel Torje își dorește ca selecționata antrenată de Mircea Lucescu să arate la fel de unită ca în precedenta fereastră de calificare, la EURO 2024.

Gabriel Torje: „Ce îmi doresc este ceea ce am văzut înainte de Campionatul European”

Fostul jucător de la Dinamo este conștient că partida cu Moldova va fi una în care Il Luce va testa mai mulți jucători tineri pentru a nu risca accidentări în vederea meciului cu Austria, decisiv pentru calificarea directă la CM 2026.

„Acest meci cu Moldova, 100%, va fi un meci în care se vor verifica mai mulți jucători. Mai mult jucători tineri care au venit și vor debuta.

Iar meciul cu Austria, un meci decisiv pentru noi, pentru ceea ce înseamnă eventualele șanse la locul 2. Cred că avem nevoie de maximul de puncte în aceste 3 meciuri rămase pentru a avea o șansă reală la locul 2 și la un baraj mai accesibil.

Ce îmi doresc este ceea ce am văzut înainte de Campionatul European, acea campanie de calificare, pentru că s-a văzut o unitate și grup.

În momentul de față, echipa națională poate răzbate doar în momentul în care echipa este unită”, a declarat Gabriel Torje.

57 de selecții a bifat Gabriel Torje la echipa națională. A marcat 12 goluri

Ovidiu Herea: „Avem nevoie de moral înaintea meciului cu Austria”

Ovidiu Herea consideră că o victorie a României ar fi bună pentru moralul jucătorilor înaintea duelului cu Austria.

Fostul atacant de la Rapid a dezvăluit că își dorește să-l vadă la lucru în meciul cu Moldova și pe Cătălin Cîrjan (22 de ani), cel care ar urma să-și facă debutul la națională.

„Sper să facem un meci bun, să câștigăm. Pentru că avem nevoie de moral înaintea meciului cu Austria.

Eu zic că este un test binevenit și sper să vedem și acei jucători care sunt mai noi la echipa națională. Să îi vedem debutând și să facă o figură frumoasă.

Aș vrea să-l văd și pe Cîrjan cum se mișcă. Nu știu dacă a mai fost până acum, cred că e debutant, nu?

Cred că este un jucător care a fost o piesă foarte importantă în acest sezon la Dinamo. Un jucător cu calități și chiar mi-aș dori să-l văd pe teren”, a declarat Ovidiu Herea

2 selecții la echipa națională a bifat Herea. A marcat un gol

Ovidiu Herea: „ N-ai cum să nu te gândești la titlu”

Herea a abordat și subiectul Rapid. Întrebat dacă giuleștenii se gândesc la titlu, acesta a răspuns:

„Atât timp cât ești pe prima poziție sau la egalitate de puncte cu cei de la Botoșani, n-ai cum să nu te gândești la titlu.

Mai ales că este și această conjunctură unde CFR-ul, FCSB-ul nu au început foarte bine acest campionat. Ei au pierdut un singur meci (n.r. Rapid).

Într-adevăr, jocul nu a fost cel la care te așteptai ca suporter al Rapidului, dar importante sunt punctele. După o perioadă uiți cum ai jucat, dacă ai jucat bine sau nu, dar cred că trebuie să îmbunătățească jocul pentru a putea spera la campionat. Dar, în momentul ăsta, sunt acolo, în față. Au adunat foarte multe puncte și n-ai cum să nu te gândești la acest lucru.

Mi-a plăcut Craiova la început. Mi-a plăcut foarte mult Craiova și o vedeam mare favorită la câștigarea campionatului.

Dar uite că în ultima perioadă au și ei probleme. Nu mai prestează acel joc pe care l-am văzut și ne-a încântat la începutul campionatului. În momentul ăsta, nu pot să spun că este o favorită certă în câștigarea campionatului.

Văd din nou o luptă destul de strânsă. Încă FCSB-ul dă semne că își revine ușor, ușor și cred că va fi o nucă tare dacă va intra în play-off. Și atunci eu zic că lupta o să fie una strânsă.

Mai sunt foarte multe etape de jucat. Este foarte important ce se întâmplă și în iarnă. Cine va pleca, cine va veni. Deci este prea devreme să vorbim despre o favorită în momentul ăsta”, a adăugat Herea.

Herea: „Mai e nevoie de niște jucători care să decidă meciul”

Fostul fotbalist din Giulești a identificat și probleme pe care le are în momentul de față formația antrenată de Constantin Gâlcă:

„În primul rând, trebuie un atacant. Pentru că acolo, dacă e să ne uităm și să analizăm bine, vedem că principalul om de gol este Dobre.

Dar, Doamne ferește!, dacă se întâmplă ceva sau dacă este suspendat?

A avut Koljic acele momente bune cu FCSB-ul. După aceea, a înscris cu Metaloglobus. Dădea semne că își revine și că poate redeveni cel care a fost la Craiova.

Dar uite că încă nu este acel jucător pe care și l-ar dori toți suporterii rapidiști. Cred că acolo ar fi nevoie urgentă de un atacant. Cred că un jucător, pe plan ofensiv, nu știu, număr 10, pentru că nu poți să stai doar într-un jucător, exact cum am spus, în Alex Dobre.

Cred că mai e nevoie de niște jucători care să decidă meciul în momentele grele, să-ți dea o pasă decisivă, să scoată omul din joc.

În momentul ăsta, prea puțini își asumă aceste lucruri. Petrila încă nu este în forma pe care o știam cu toții.

Are o perioadă de câteva luni în care nu se regăsește. Mi-aș dori să-și revină la un moment dat.

Cred că au nevoie de un under. O dată cu accidentarea lui Borza, Rapidul suferă. Nu găsește acea soluție de care are nevoie. Nici nu poți să găsești un jucător să-l urci mai sus, să-i scoți pe Petrila, pe Dobre, pentru că sunt jucători importanți. Și atunci trebuie să rezolve și problema asta a under-ului.

E nevoie de undeva la 3, poate chiar 4 jucători care ar trebui să vină în perioada de iarnă. Dar ei știu cel mai bine”, a concluzionat Herea

Cătălin Munteanu: „Sper să ducă echipa în spate”

Pentru următoarele meciuri ale României, Cătălin Munteanu are așteptări mari de la Dennis Man, Răzvan Marin și Ianis Hagi.

„Trebuie să vedem mereu când se vine la echipa națională, atitudine, dorință și jucătorii să lasă totul pe teren. Pentru că e un meci de 90-95 de minute, unde te vede o țară întreagă.

Aștept ca Dennis Man să iasă în evidență pentru că în ultimul timp și-a revenit, ce am văzut la PSV, are evoluții, ultimele 3-4 evoluții bune.

Mereu ne-am bazat pe Răzvan Marin și a făcut meciuri bune la echipa națională. Ianis, care la fel e în revenire de formă, și-a găsit echipă, a dat și gol. Sper ca ei să ducă echipa în spate, cum se spune, și ceilalți pe lângă ei să-i ajute”, a declarat Cătălin Munteanu.

17 apariții la echipa națională a bifat Cătălin Munteanu, perioadă în care a marcat un singur gol

Cătălin Munteanu: „Dinamo se poate bate la primele 3 locuri”

Fostul mijlocaș a vorbit și despre Dinamo, echipă cu care a obținut unele dintre cele mai bune performanțe din cariera sa.

„Cred că au avut mulți jucători noi și până s-au adaptat. Acum deja au o echipă bună, zic eu, o echipă care poate să se bată la primele trei locuri, părerea mea. Sperăm să-o țină tot așa și să aibă o constanță în jocuri.

Eu cred că asta e cel mai important, ca să ajungi să joci play-off și să te bați la locurile de cupe europene. E un campionat ciudat” a adăugat Munteanu.

Munteanu a fost și el întrebat despre cine crede că e favorita la titlu din acest sezon:

„În primul rând, Craiova. Eu cred că are cel mai bun început din ultimii ani, atât în campionat cât și în cupele ruropene.

Având în vedere că FCSB și CFR au început mai slab campionatul ăsta, principala favorită o văd Craiova.

Rapidul, la fel, are un campionat foarte bun”, a concluzionat fostul jucător de la Steaua și Dinamo.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport