Casemiro a izbucnit în plâns VIDEO. Nu și-a putut stăpâni emoțiile după eliminarea Braziliei: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Mondialul” 
Casemiro a izbucnit în lacrimi la interviul acordat, după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial.
Campionatul Mondial

Casemiro a izbucnit în plâns VIDEO. Nu și-a putut stăpâni emoțiile după eliminarea Braziliei: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Mondialul”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 23:42
  • Casemiro (34 de ani) a izbucnit în lacrimi la interviul acordat după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial.
  • Pentru a doua ediție consecutivă, „Selecao” s-a oprit în optimi, fiind învinsă de Norvegia, scor 1-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Erling Haaland a reușit o dublă pentru nordici, în timp ce Neymar a redus din diferență pentru Brazilia, însă golul său a venit prea târziu pentru ca selecționata lui Carlo Ancelotti să mai forțeze intrarea în reprizele suplimentare.

La finalul partidei, fostul superstar de la PSG și Barcelona s-a așezat pe gazon și a izbucnit în plâns, fiind consolat cu greu de colegii Raphinha și Alisson.

Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului
Citește și
Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului
Citește mai mult
Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului

Casemiro a izbucnit în lacrimi după eliminarea Braziliei de la CM: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială

Neymar nu a fost singurul care a vărsat lacrimi de tristețe. Nici Casemiro nu s-a putut abține.

„Îmi pare rău. E greu să găsesc cuvintele potrivite în aceste momente, pentru că este un vis atunci când începi să joci, când ai visul de a juca fotbal. Este visul oricărui brazilian să câștige Cupa Mondială.

Vom rămâne întotdeauna generația care nu a câștigat Cupa Mondială.

Am avut a treia mea șansă, sunt privilegiat, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat aici, de jucători și chiar de generația care nu a câștigat.

Am încercat, ne-am descurcat bine, știm că am dezamăgit mii de oameni, dar viața merge mai departe. În aceste momente, vreau doar să fiu alături de familia mea, de copiii mei”, a spus Casemiro printre lacrimi, citat de lacuarta.com.

Parcursul Braziliei la ultimele patru Mondiale:

  • 2014 - eliminată în semifinale
  • 2018 - eliminată în „sferturi”
  • 2022 - eliminată în „sferturi”
  • 2026 - eliminată în „optimi”
2002
este anul în care Brazilia a cucerit ultimul titlu mondial, dintre cele 5 pe care le are în palmares

În timp ce Brazilia se întoace acasă, Norvegia își continuă parcursul foarte bun și va întâlni Anglia în „sferturi”, pe 12 iulie, de la 00:00, ora României.

Citește și

 Balogun are drept de joc Gianni Infantino, reacție oficială după intervenția lui Donald Trump: „Într-adevăr, am primit un telefon”
Campionatul Mondial
20:13
Balogun are drept de joc Gianni Infantino, reacție oficială după intervenția lui Donald Trump: „Într-adevăr, am primit un telefon”
Citește mai mult
 Balogun are drept de joc Gianni Infantino, reacție oficială după intervenția lui Donald Trump: „Într-adevăr, am primit un telefon”
„No-brainer!” Noul transfer al roș-albilor: „Când am auzit că Dinamo e interesată de mine, am început să râd”
Superliga
19:09
„No-brainer!” Noul transfer al roș-albilor: „Când am auzit că Dinamo e interesată de mine, am început să râd”
Citește mai mult
„No-brainer!” Noul transfer al roș-albilor: „Când am auzit că Dinamo e interesată de mine, am început să râd”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
norvegia brazilia LACRIMI casemiro cm 2026
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share