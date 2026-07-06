Casemiro (34 de ani) a izbucnit în lacrimi la interviul acordat după eliminarea Braziliei de la Campionatul Mondial.

Pentru a doua ediție consecutivă, „Selecao” s-a oprit în optimi, fiind învinsă de Norvegia, scor 1-2.

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Erling Haaland a reușit o dublă pentru nordici, în timp ce Neymar a redus din diferență pentru Brazilia, însă golul său a venit prea târziu pentru ca selecționata lui Carlo Ancelotti să mai forțeze intrarea în reprizele suplimentare.

La finalul partidei, fostul superstar de la PSG și Barcelona s-a așezat pe gazon și a izbucnit în plâns, fiind consolat cu greu de colegii Raphinha și Alisson.

Casemiro a izbucnit în lacrimi după eliminarea Braziliei de la CM: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială”

Neymar nu a fost singurul care a vărsat lacrimi de tristețe. Nici Casemiro nu s-a putut abține.

„Îmi pare rău. E greu să găsesc cuvintele potrivite în aceste momente, pentru că este un vis atunci când începi să joci, când ai visul de a juca fotbal. Este visul oricărui brazilian să câștige Cupa Mondială.

Vom rămâne întotdeauna generația care nu a câștigat Cupa Mondială.

💔🇧🇷 Casemiro SE LARGÓ A LLORAR EN PLENA NOTA cuando la periodista le pidió unas palabras para los nenes en Brasil:



“Nosotros y ustedes en unos meses nos olvidamos. Pero la realidad de Brasil es diferente para la mayoría de los niños, ellos no tienen ese tiempo de seis o tres… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Am avut a treia mea șansă, sunt privilegiat, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat aici, de jucători și chiar de generația care nu a câștigat.

Am încercat, ne-am descurcat bine, știm că am dezamăgit mii de oameni, dar viața merge mai departe. În aceste momente, vreau doar să fiu alături de familia mea, de copiii mei”, a spus Casemiro printre lacrimi, citat de lacuarta.com.

Parcursul Braziliei la ultimele patru Mondiale:

2014 - eliminată în semifinale

2018 - eliminată în „sferturi”

2022 - eliminată în „sferturi”

2026 - eliminată în „optimi”

2002 este anul în care Brazilia a cucerit ultimul titlu mondial, dintre cele 5 pe care le are în palmares

În timp ce Brazilia se întoace acasă, Norvegia își continuă parcursul foarte bun și va întâlni Anglia în „sferturi”, pe 12 iulie, de la 00:00, ora României.

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