Wrexham, club patronat de actorii Ryan Reynolds (49 de ani) și Rob McElhenney (49 de ani) , a suferit o adevărată dramă în ultima etapă a sezonului regulat din Championship.

Clubul înființat în 1864, al șaselea cel mai vechi din lume, a fost preluat de Reynolds și McElhenney în 2021, pe când era o echipă de jumătatea clasamentului în liga a cincea din Anglia.

De atunci, Wrexham a reușit trei promovări consecutive, iar visul Premier League părea să fie din ce în ce mai aproape, însă totul s-a ruinat în ultimele două etape ale sezonului regulat din Championship.

După înfrângerea de runda trecută, 1-3 pe terenul celor de la Coventry, campioana ligii secunde din Anglia, echipa antrenată de Phil Parkinson era obligată să o învingă pe Middlesbrough ca să nu mai depindă de jocul rezultatelor pentru a prinde locul 6.

Meciul a început cum nu se poate mai rău pentru Wrexham. Tommy Conway a deschis scorul pentru oaspeți încă din minutul 4.

Impulsionați de suporterii prezenți în tribunele arenei Racecourse, gazdele au întors rezultatul, după reușitele semnate de Josh Windass ('32) și Sam Smith ('41).

Cu toate acestea, la pauză s-a intrat cu scor egal, 2-2, în urma reușitei semnate de David Strelec ('44).

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar Wrexham spera la un ajutor din partea celor de la Norwich, însă acesta nu a venit.

„Canarii” au fost învinși de Hull City, scor 1-2, formație care a reușit să depășească gruparea lui Phil Parkinson și să prindă ultimul loc de play-off pentru promovarea în Premier League.

Millwall, Southampton și Middlesbrough sunt celelalte echipe care vor încerca să revină în elita fotbalului englez.

Ipswich a revenit în Premier League

Retrogradată la finele sezonului trecut din Premier League, Ipswich, formație la care acționar este și celebrul cântăreț Ed Sheeran, a învins-o pe QPR, scor 3-0, și a prins in extremis locul 2 în Championship, cu 84 de puncte, unul față de Milwall echipă care s-a clasat pe locul 3.

Asfel, după doar un sezon petrecut în liga secundă, Ipswich se întoarce în Premier League, alături de Coventry.

