Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Linda Noskova/ Foto: IMAGO
Tenis

Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 22:01
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 22:02
  • Linda Noskova (21 de ani, #12 WTA) este noua campioană de la Wimbledon, după ce a învins-o pe compatrioata sa, Karolina Muchova (29 de ani, #9 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3.
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Ajunsă în premieră într-o finală de Grand Slam, Noskova a controlat primul set. A reușit break-ul la scorul de 2-1, iar până la finalul actului inagural a mai cedat un singur game.

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Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon

Setul secund a fost tot la discreția sportivei de 21 de ani, care s-a distanțat rapid la 5-2, însă Muchova a revenit formidabil pe tabelă.

Karolina a salvat cinci mingi de meci și a câștigat cinci game-uri consecutive pentru a împinge finala în decisiv.

Pentru a mai tăia din elanul adversarei, Noskova a luat o pauză de vestiar.

S-a întors mult mai hotărâtă și a reușit break-ul chiar la primul game de serviciu al compatrioatei sale.

S-a ajuns din nou la 5-2 pentru Noskova, însă, de această dată, Linda și-a gestionat mult mai bine emoțiile, iar după două ore și 29 de minute a închis partida și și-a adjudecat, în premieră, primul titlu de Grand Slam al carierei.

În parcusul său spre finală, Noskova a eliminat-o în turul trei pe Sorana Cîrstea, după un meci dramatic. Cehoaica s-a impus, scor 2-6, 6-3, 7-6(9).

A fost al doilea turneu de Grand Slam consecutiv când jucătoarea care o învinge pe Sori câștigă turneul. Același scenariu s-a repetat și la Roland Garros, unde Mirra Andreeva a învins-o pe româncă în sferturi, iar ulterior a câștigat competiția.

Înainte de parcusul formidabil de la Wimbledon, Noskova fusese surclasată de Gabriela Ruse, scor 1-6, 3-6, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

3,6 milioane de lire sterline
și 2.000 de puncte WTA este premiul câștigat de Linda, în urma victoriei de la Wimbledon

Parcursul remarcabil de la Wimbledon le va aduce ambelor jucătoare o ascensiune în clasamentul WTA. Karolina Muchova va urca pe locul 6 mondial, în timp ce Linda Noskova va ajunge pe poziția a 7-a.

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