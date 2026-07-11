- Linda Noskova (21 de ani, #12 WTA) este noua campioană de la Wimbledon, după ce a învins-o pe compatrioata sa, Karolina Muchova (29 de ani, #9 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-3.
Ajunsă în premieră într-o finală de Grand Slam, Noskova a controlat primul set. A reușit break-ul la scorul de 2-1, iar până la finalul actului inagural a mai cedat un singur game.
Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon
Setul secund a fost tot la discreția sportivei de 21 de ani, care s-a distanțat rapid la 5-2, însă Muchova a revenit formidabil pe tabelă.
Karolina a salvat cinci mingi de meci și a câștigat cinci game-uri consecutive pentru a împinge finala în decisiv.
Pentru a mai tăia din elanul adversarei, Noskova a luat o pauză de vestiar.
S-a întors mult mai hotărâtă și a reușit break-ul chiar la primul game de serviciu al compatrioatei sale.
S-a ajuns din nou la 5-2 pentru Noskova, însă, de această dată, Linda și-a gestionat mult mai bine emoțiile, iar după două ore și 29 de minute a închis partida și și-a adjudecat, în premieră, primul titlu de Grand Slam al carierei.
În parcusul său spre finală, Noskova a eliminat-o în turul trei pe Sorana Cîrstea, după un meci dramatic. Cehoaica s-a impus, scor 2-6, 6-3, 7-6(9).
A fost al doilea turneu de Grand Slam consecutiv când jucătoarea care o învinge pe Sori câștigă turneul. Același scenariu s-a repetat și la Roland Garros, unde Mirra Andreeva a învins-o pe româncă în sferturi, iar ulterior a câștigat competiția.
Înainte de parcusul formidabil de la Wimbledon, Noskova fusese surclasată de Gabriela Ruse, scor 1-6, 3-6, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg.
Parcursul remarcabil de la Wimbledon le va aduce ambelor jucătoare o ascensiune în clasamentul WTA. Karolina Muchova va urca pe locul 6 mondial, în timp ce Linda Noskova va ajunge pe poziția a 7-a.