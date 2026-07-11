Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, s-a enervat în direct când a fost întrebat de fanii nemulțumiți de campania de transferuri din această vară.

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Până în acest moment, fosta campioană a României a oficilizat doar transferul lui Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FCSB a ajuns și la un acord cu Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo. De asemenea, Ricardo Pădurariu (19 ani) a revenit la echipă după împrumutul la Corvinul Hunedoara.

Mihai Stoica: „Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi”

Oficialul de la FCSB s-a enervat în momentul în care i s-a spus despre nemulțumirile fanilor legate de campania de transferuri.

„Cine a făcut transferuri? Craiova? Sunt patru transferuri. Noi avem două și urmează încă două săptămâna asta. Care e problema?

Doar suporterii care scriu pe rețele spun că ar fi o problemă. Pe stadion nu-i văd.

Atâta timp cât suntem întâmpinați cu simpatie, eu nu văd unde sunt ăștia care înjură. De parcă n-am făcut transferuri pentru că n-am vrut sau știu eu ce.

Am explicat clar. Jucătorii buni nu pot fi luați acum. Nu aveam chef să umplu curtea de rebuturi, doar de dragul de a aduce jucători, ca să nu se mai enerveze ăștia care sunt foarte nervoși. Îi îndemn la calm.

Mi-am adus aminte. Am trei. Pădurariu e titular la FCSB. Hai să-l vedem. S-ar putea să avem trei jucători buni antamați. Pe suporteri o să-i vedem vineri

Știu că lotul e subțire. Am spus de atâtea ori că mai vrem 4 jucători. Ce să mai fac? Să vin să desenez, să fac schițe? Hai să luăm un creion și să desenez! Dacă sunt nemulțumiți, să se uite la emisiune! Am spus clar că vor mai veni 4 jucători! De fapt 3, că unul a venit deja”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FCSB s-a întors în țară după stagiul de pregătire pe care l-a efectuat la Venray, acolo unde a disputat două meciuri amicale: 0-4 cu Union Saint-Gilloise și 1-0 cu Al-Jazira.

Echipa antrenată de Marius Baciu se pregătește de prima etapă a noului sezon din Liga 1. Roș-albaștrii vor juca cu FC Argeș vineri, 17 iulie, de la ora 21:30.

Șase zile mai târziu, FCSB va debuta în Europa cu meciul din prima manșă a „dublei” cu Auda, din turul 2 preliminar al Conference League.

Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Letonia.

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