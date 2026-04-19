„Dobre, căpitan, o greșeală” Nicolae Grigore l-a analizat pe atacantul aflat în conflict cu Gâlcă: „Rapid l-a făcut jucător de națională” +31 foto
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 11:22
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 12:01
  • Nicolae Grigore (42 de ani) a vorbit despre tensiunile de la Rapid, după declarațiile făcute de Alex Dobre în urmă cu câteva zile.

Antrenorul Costel Gâlcă a transmis, sâmbătă, că Dobre a pierdut rolul de căpitan, iar fostul jucător al giuleștenilor e de părere că banderola nu trebuia să ajungă niciodată pe brațul acestuia.

Nicolae Grigore: „S-a făcut o greșeală când Dobre a fost ales căpitan”

„Eu cred că el ar fi trebuit să aibă discuția de față cu antrenorii. Părerea mea este că o greșeală s-a făcut în momentul în care Dobre a fost ales căpitan. Pentru că el are o doză ridicată de egoism. E un tip egocentrist din punctul meu de vedere.

Nu mă înțelegeți greșit, a fi egoist nu este un lucru rău pentru un atacant, ba chiar este un atribut esențial pentru un golgheter, dar asta nu-l face un căpitan real, un căpitan adevărat.

Pentru a fi căpitan ai nevoie de alte atribute față de ceea ce a arătat Dobre la Rapid în această perioadă, e strict părerea mea.

Dacă ne uităm, Cristiano Ronaldo nu era căpitan la Real Madrid, era Carvajal.

Asta spune multe despre cum a reușit el să se impună în fața grupului prin acea declarație. În momentul în care destabilizezi întreaga echipă prin astfel de declarații, înseamnă că nu ești un căpitan adevărat.

Poate el ar fi trebuit ținut în pătrățica să, ca un fotbalist important, golgheterul echipei, dar totuși să nu se creeze această impresie că este mai mult decât a reușit până acum”, a spus Nicolae Grigore, la Digi Sport Matinal.

În plus, Grigore e de părere că Dobre ar trebui să fie recunoscător față de clubul care l-a trimis la echipa națională:

Totuși, gândește-te puțin. Dobre a ajuns la echipa națională de la Rapid. Dobre a venit la Rapid și a reușit să marcheze, să facă acest sezon, fără să vină de la o echipă unde dăduse 20-25 de goluri. El nu a venit ca un jucător de echipă națională. Rapid l-a făcut jucător de echipă națională. El, pe undeva, are și o datorie morală față de club. Și el știe că, în momentul în care face astfel de afirmații, repet, din postura de căpitan, destabilizează lucrurile. Nicolae Grigore, antrenor la Gloria Bistrița și fost jucător la Rapid

