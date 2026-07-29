Situație critică la CFR Cluj Ardelenii nu au bani să facă deplasarea la meci! Scenariu teribil în Conference League

CFR Cluj trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și ar putea fi pusă în fața unui fapt fără precedent: să nu aibă bani pentru deplasarea din Norvegia, în turul 3 din Conference League.

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Clubul din Gruia se confruntă cu mari probleme în această perioadă, iar jucătorii ar dori să depună memoriu la FRF pentru a-și recupera restanțele financiare.

Situație critică la CFR Cluj: „Nu avem bani pentru charterul spre Norvegia”

Dacă va trece de Alashkert și se va califica în turul al treilea preliminar din Conference League, atunci CFR Cluj ar putea întâmpina probleme serioase.

Formația din Gruia va disputa joi returul cu Alashkert și, dacă va trece în turul următor, va da peste învinsa din „dubla” dintre Tromso și FC Hradec Kralove, scor 0-1 în tur.

Dacă vor juca împotriva celor de la Tromso, atunci clujenii riscă să nu poată face deplasarea în Norvegia. Surse din interiorul clubului au vorbit despre problemele financiare ale echipei.

„ Nu avem bani pentru charterul spre Norvegia! Un charter dus-întors până în Norvegia costă peste 150.000 de euro, iar în acest moment nu avem această sumă.

Pe lângă această sumă, avem nevoie de alte zeci de mii de euro pentru cazare, iar în situația în care ne aflăm chiar nu știm cum vom rezolva această problemă extrem de delicată”, au spus sursele din cadrul clubului, conform gsp.ro.

CFR Cluj va juca cu Alashkert joi, de la ora 21:30, în Gruia. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj a întâmpinat aceleași probleme și în deplasarea din Armenia

Nu este pentru prima dată când echipa lui Antonio Folha nu a avut bani să plătească charterul pentru a efectua o deplasare.

Acest lucru s-a întâmplat și săptămâna trecută, atunci când clujenii au zburat către Erevan pentru manșa tur cu Alashkert.

Sursele din club susțin că problema s-a rezolvat cu ajutorul lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, sponsorul oficial al clubului, care a intervenit și a achitat costul deplasării echipei.

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