Rădoi răsuflă ușurat Gaziantep a scăpat de interdicția la transferuri! Un campion al României, primul jucător înregistrat

Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani), a scăpat de interdicția la transferuri și acum e pe punctul de a oficializa mutarea unui jucător care a cucerit eventul cu Universitatea Craiova în 2025/26.

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Echipa turcă a scăpat de problemele cu care se confrunta și acum își poate întări lotul înainte de startul noului sezon.

Gaziantep a scăpat de interdicția la transferuri

Gaziantep a reușit să-și plătească datoriile de 500.000 de euro. Astfel, după aproximativ două luni în care a avut interzis la transferuri, echipa lui Mirel Rădoi poate oficializa primele mutări ale verii.

Anunțul a fost făcut chiar de clubul turc, miercuri, pe rețelele de socializare.

„Clubul Gaziantep informează că toate datoriile care au dus la interdicția temporară de a efectua transferuri, impusă de FIFA din cauza unor obligații financiare din perioada anterioară, au fost achitate integral.

În ceea ce privește această sancțiune, toate dosarele clubului aflate la FIFA au fost soluționate, iar interdicția de transfer a fost ridicată oficial”, a transmis Gaziantep pe X.

Florin Ștefan va fi jucătorul lui Gaziantep

După ce a scăpat de probleme, echipa antrenată de Mirel Rădoi va putea oficializa primul transfer. Este vorba de fundașul stânga Florin Ștefan (30 de ani), liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova.

Jurnalistul turc Ali Budak anunța în urmă cu două săptămâni că fotbalistul care a cucerit eventul în România sezonul trecut e deja jucătorul lui Gaziantep, iar acesta s-ar afla în cantonamentul din Belgrad al echipei (18 iulie – 4 august).

700.000 de euro este cota de piață a lui Florin Ștefan, conform Transfermarkt

Jucătorul de 30 de ani a mai colaborat cu Rădoi la selecționata României U21 și la Craiova, formație la care a fost adus de tehnicianul român în vara lui 2025.

La gruparea din Bănie, Florin Ștefan a fost mai mult rezervă, cu atât mai mult după plecarea lui Mirel Rădoi.

În sezonul trecut, acesta a jucat 26 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind să înscrie un gol și să ofere patru pase decisive.

Florin Ștefan va fi cel de-al treilea jucător român de la Gaziantep. La formația antrenată de Rădoi joacă deja fundașul Deian Sorescu (28 de ani) și mijlocașul Alexandru Maxim (36 de ani), care este și căpitanul echipei.

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