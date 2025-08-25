„Suntem sado-masochiști” Cristi Balaj , reacție vehementă după eșecul cu Oțelul: „Va fi amendat” +11 foto
Cristi Balaj/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Suntem sado-masochiști” Cristi Balaj, reacție vehementă după eșecul cu Oțelul: „Va fi amendat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 13:03
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 13:04
  • OȚELUL - CFR CLUJ 4-1. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a vorbit despre criza prin care trec feroviarii.

CFR Cluj este de nerecunoscut în acest sezon. După ce a primit 7 goluri în deplasarea cu Hacken din Conference League, ardelenii au încasat 4 și la Galați.

În acest moment, vicecampioana României este pe locul locul 13, cu 5 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Un nou scandal la CFR Cluj Cristi Balaj, reacție dură după ce Louis Munteanu a refuzat să joace: „E sfătuit greșit! E dezinformat copilul”
Citește și
Un nou scandal la CFR Cluj Cristi Balaj, reacție dură după ce Louis Munteanu a refuzat să joace: „E sfătuit greșit! E dezinformat copilul”
Citește mai mult
Un nou scandal la CFR Cluj Cristi Balaj, reacție dură după ce Louis Munteanu a refuzat să joace: „E sfătuit greșit! E dezinformat copilul”

OȚELUL - CFR CLUJ 4-1. Cristi Balaj: „Când faci cadouri 3 goluri nu ai ce să mai spui”

Cristi Balaj a încercat să explice ce se întâmplă cu jucătorii echipei din Cluj.

„Suntem sado-masochiști. Când faci 3 cadouri nu ai ce să mai spui. N-ați văzut primul gol? După acea greșeală de fundaș, driblăm în fața porții.

Și vorbim de jucători care au demonstrat, jucători care au fost doriți de alte echipe, jucători care au făcut meciuri senzaționale. Jucători de națională. Ce să mai vorbesc când apar greșeli personale?

E un consum. E oboseală fizică, oboseală psihică. Sunt multe lucruri care se întâmplă, care îi apasă pe jucători. Sunt oameni și noi. Noi încercăm să îi încurajăm, dar până la un moment dat.

Contează și cealaltă parte. Ca să rezolvi o problemă, sunt implicate mai multe părți. Ca să ajuți pe cineva, trebuie ca și persoana cealaltă să aibă capacitate și puterea de a se ridica”, a spus Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport Oțelul - CFR. Fernandes a marcat după o gafă uriașă a apărării clujenilor FOTO Captură video Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Balaj: „Bolgado va fi amendat”

Fundașul central al celor de la CFR Cluj, Leo Bolgado, a avut o după-amiază de coșmar.

După ce a gafat la primul gol, a fost eliminat în startul reprizei secunde, iar președintele ardelenilor a anunțat că nu va scăpa nepedepsit.

„Bolgado va fi amendat pentru cartonașul roșu. Înțelegem că greșești o pasă sau că n-ai fost atent, dar nu acceptăm asemenea acte, în care îți lași colegii în 10 oameni. Indiferent de numele jucătorului. Cartonașul roșu a fost acordat corect”, a mai adăugat Balaj, potrivit sursei citate.

Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj
Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj

Galerie foto (16 imagini)

Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj Eliminare lui Leo Bolgado în Oțelul - CFR Cluj
+16 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Ciclism
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Citește mai mult
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Campionate
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Citește mai mult
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
otelul galati CFR Cluj Cristi Balaj superliga leo bolgado
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
19:49
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share