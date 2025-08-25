„Suntem sado-masochiști” Cristi Balaj, reacție vehementă după eșecul cu Oțelul: „Va fi amendat”

OȚELUL - CFR CLUJ 4-1. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a vorbit despre criza prin care trec feroviarii.

CFR Cluj este de nerecunoscut în acest sezon. După ce a primit 7 goluri în deplasarea cu Hacken din Conference League, ardelenii au încasat 4 și la Galați.

În acest moment, vicecampioana României este pe locul locul 13, cu 5 puncte, la 14 lungimi de liderul Universitatea Craiova.

OȚELUL - CFR CLUJ 4-1 . Cristi Balaj: „Când faci cadouri 3 goluri nu ai ce să mai spui”

Cristi Balaj a încercat să explice ce se întâmplă cu jucătorii echipei din Cluj.

„Suntem sado-masochiști. Când faci 3 cadouri nu ai ce să mai spui. N-ați văzut primul gol? După acea greșeală de fundaș, driblăm în fața porții.

Și vorbim de jucători care au demonstrat, jucători care au fost doriți de alte echipe, jucători care au făcut meciuri senzaționale. Jucători de națională. Ce să mai vorbesc când apar greșeli personale?

E un consum. E oboseală fizică, oboseală psihică. Sunt multe lucruri care se întâmplă, care îi apasă pe jucători. Sunt oameni și noi. Noi încercăm să îi încurajăm, dar până la un moment dat.

Contează și cealaltă parte. Ca să rezolvi o problemă, sunt implicate mai multe părți. Ca să ajuți pe cineva, trebuie ca și persoana cealaltă să aibă capacitate și puterea de a se ridica”, a spus Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Cristi Balaj: „Bolgado va fi amendat”

Fundașul central al celor de la CFR Cluj, Leo Bolgado, a avut o după-amiază de coșmar.

După ce a gafat la primul gol, a fost eliminat în startul reprizei secunde, iar președintele ardelenilor a anunțat că nu va scăpa nepedepsit.

„Bolgado va fi amendat pentru cartonașul roșu. Înțelegem că greșești o pasă sau că n-ai fost atent, dar nu acceptăm asemenea acte, în care îți lași colegii în 10 oameni. Indiferent de numele jucătorului. Cartonașul roșu a fost acordat corect”, a mai adăugat Balaj, potrivit sursei citate.

