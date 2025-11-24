„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan

Inter Milano - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani) a tras mai multe concluzii la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”.

Întrebarea care l-a iritat pe tehnicianul celor de la Inter, în rândurile de mai jos.

Christian Pulisic a marcat singurul gol al partidei pentru „rossoneri”, iar Inter a pierdut poziția de lider după această etapă.

„Nerazzurrii” au pierdut un nou derby, după 3-4 cu Juventus, și 1-3 cu Napoli.

Inter Milano - AC Milan 0-1 . Cristi Chivu: „Patru înfrângeri sunt prea multe”

Inter a avut multiple ocazii la poarta lui Maignan, a nimerit de două ori bara, iar Calhanoglu a ratat un penalty în minutul 74, însă Cristi Chivu nu dă vina pe nimeni pentru eșec.

„Performanța și concentrarea au fost prezente, nu am suferit pe niciun contraatac. Singura dată când am plecat după o minge lungă, Milan a marcat.

Dar îmi asum meritul pentru prestația bună a băieților care au încercat în toate felurile. Acesta este spiritul pe care vreau să-l văd, dar e clar că patru înfrângeri în 12 meciuri sunt prea multe. Clasamentul e strâns, trebuie să uităm de dezamăgiri și să depășim frustrarea, care își poate lăsa amprenta.

Nu vorbesc despre jucători, nu e corect. Pentru mine, jucătorii mei sunt cei mai buni și nu aș putea niciodată să arăt cu degetul spre nimeni, pentru că atunci când faci asta, miroase a eșec.

Suntem cu toții în această situație: am fi putit să facem mai bine, să o gestionăm altfel, dar rezultatul e cel care e. Avem datoria să ne ridicăm”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Întrebat de ce Lautaro Martinez a fost înlocuit în minutul 64, Chivu a transmis:

„E bine, l-am scos din propriile mele motive tehnice, nu pot schimba jucătorii? Chiar și cei de pe bancă merită să contribuie. A fost decizia mea”.

AS Roma a devenit lider în Serie A după acestă etapă, însă primele 5 clasate sunt despărțite de doar 3 puncte.

