Ciprian Marica, bun de plată A fost sancționat pentru criticile aduse lui Kyros Vassaras » Ce spusese acționarul Farului

02.04.2026, ora 16:36
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 16:36
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a fost sancționat pentru criticile aduse la adresa lui Kyros Vassaras (60 de ani), șeful CCA, și arbitrajului din fotbalul românesc.

Fostul atacant a fost reclamat la Comisia de Disciplină, după ce a criticat aspru analiza prezentată de Kyros Vassaras, în urma meciului Farul - CFR Cluj 1-2.

În duelul de la Ovidiu din finalul sezonului regulat, „marinarii” au reclamat două penalty-uri, dar nu au primit niciunul.

Ciprian Marica, sancționat de Comisia de disciplină a FRF

Pentru declarațiile sale, Marica a fost sancționat cu un avertisement și o amendă de 5.000 de lei

„Admite sesizarea reprezentantului Comisiei Centrale a Arbitrilor. În temeiul art. 12 si 14 bis raportat la art. 52.5 din Regulamentul Disciplinar al FRF, pârâtul Marica Ciprian se sancționează cu măsura Avertisment și penalitate sportivă de 5000 lei”, se arată în decizia Comisiei.

Cazul acționarului minoritar al Farului s-a încadrat în
Articolul 52 - Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului.

„Declarațiile făcute de persoanele arătate la art. 4.1, lit. a) - g), care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 jocuri pentru jucători sau antrenori și de la 6 la 12 luni pentru oficiali și penalitate sportivă de la 5000 lei la 300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară.

În caz de recidivă, penalitatea sportivă se va dubla” se arată în regulamentul FRF.

Ciprian Marica, după Farul - CFR Cluj 1-2 : „O nesimțire”

„Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințați și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal.

Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…

«Am crezut, am auzit, e părerea mea» și tot felul de tertipuri. Nu ai voie să îi deranjezi cu ceva. Mi se pare strigător la cer.

Și înainte de meciul cu CFR a fost cartonașul ăla roșu cu FC Argeș, sunt multe faze, nu suntem singurii care am fost dezavantajați și nu cred că există niciun dubiu.

Din păcate, nu suntem deloc solidari și uniți. E greu când ești singur și asta e o problemă. Dacă i se întâmplă altuia, nu ne interesează. Dacă ești singur, te mazilesc, pentru că au pârghiile necesare.

Pe cine amendează ei? Pe noi, toți cei care cheltuim bani la fotbal. Păi, stai puțin, nu avem voie să ne exprimăm, nu putem să spunem nimic? Chiar ne băgați așa pumnul în gură, fără niciun pic de menajamente?!

Cât mai încercați să ne diminuați implicarea și importanța noastră în fotbal? Păi, suntem actorii principali! Nu mai putem nici să ne exprimăm liber?

Cei din federație încearcă mereu să te ducă în zona aia: «Uite ce au zis, amendați-i, faceți, dregeți!» Permanent încearcă să te provoace, să te ducă în zona asta: «Trebuie pedepsiți!». Vor să ne facă să nu mai spunem nimic, să nu mai vorbim, să nu mai spunem realitatea.

Să încerci să faci din negru alb e chiar nesimțire. Cum să încerci să faci așa ceva? Analiza aia făcută de CCA e o rușine la adresa oamenilor de fotbal, a celor care se pricep și bagă bani în fotbal. Repet, e nesimțire!”, declara Marica, conform fanatik.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

