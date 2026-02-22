„Altă mentalitate”  Cristi Săpunaru a spus unde s-a făcut diferența în derby-ul Rapid - Dinamo 2-1 +31 foto
Cristi Săpunaru/ Foto: Instagram @cristisapunaru
Superliga

„Altă mentalitate" Cristi Săpunaru a spus unde s-a făcut diferența în derby-ul Rapid - Dinamo 2-1

Alexandru Smeu
Publicat: 22.02.2026, ora 00:20
Actualizat: 22.02.2026, ora 09:05
  • RAPID - DINAMO 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), legendarul căpitan al giuleștenilor, a comentat victoria fostei sale echipe în derby.

Săpunaru a scos în evidență schimbarea de atitudine a trupei antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).

RAPID - DINAMO 2-1. Cristi Săpunaru: „Jucătorii au fost mult mai agresivi”

„Mă așteptam să fie un meci mai greu, ca Dinamo să arate altfel, să fie un meci greu. Rapidul a avut altă mentalitate și jucătorii au fost mult mai agresivi față de alte meciuri.

Am spus că trebuie să joace cu jucătorii care sunt în formă. A fost o formulă mai ofensivă, dar care a apărut mai defensivă. Și Dinamo te face să joci destul de joc” a declarat Cristi Săpunaru, citat de digisport.ro.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Cristi Săpunaru s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut.

Ultimul meci jucat de fostul fundaș a fost pe 19 mai 2025, în Rapid - CFR 1-4, în etapa 9 din play-off-ul Ligii 1.

212 meciuri
A jucat Săpunaru pentru Rapid: a marcat de 16 ori și a reușit 4 pase decisive

Cristian Săpunaru a dat în judecată FRF și OSHEE România, sponsorul Cupei României

Fostul căpitan al Rapidului a deschis, la începutul acestei luni, două acțiuni la Tribunalul București, având ca obiect folosirea imaginii sale în campanii comerciale derulate în cadrul competiției.

Săpunaru figurează, potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, ca reclamant într-o acțiune în răspundere delictuală, prin care solicită despăgubiri, precum și într-o ordonanță președințială, procedură de urgență prin care cere încetarea imediată a folosirii imaginii sale.

OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori
OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori

OSHEE -CUPA-ROMANIEI-trofeu OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori Bogdan Lehman, Country Manager Oshee Romania (stânga), și Răzvăn Burleanu, președintele FRF (foto: frf.ro)
OSHEE este sponsor oficial al Cupei României începând cu sezonul 2024–2025, în baza unui parteneriat semnat cu FRF pe o perioadă de cinci sezoane. Colaborarea a fost anunțată public printr-un comunicat oficial al Federației Române de Fotbal, publicat pe site-ul frf.ro la 28 octombrie 2024.

dinamo Cristi Sapunaru rapid superliga
