Panama - Croația 0-1 Trupa lui Zlatko Dalic, victorie importantă la CM 2026 + Columbia merge mai departe!

- Croația a învins-o pe Panama cu scorul de 1-0, victorie esențială care păstrează șansele pentru la calificarea în fazele eliminatorii ale CM 2026.
- Columbia a trecut de RD Congo, scor 1-0, și s-a calificat în șaisprezecimile turneului.
După ce a pierdut meciul cu Anglia, scor 2-4, Croația a obținut prima victorie la CM 2026, cu Panama, echipă care a fost învinsă de Ghana în prima etapă, 0-1.
Columbia a acumulat șase puncte după ce a învins-o pe RD Congo. În prima etapă a trecut pe Uzbekistan, scor 3-1.
Panama - Croația 0-1
- A marcat: Budimir (54)
- Arbitru: Pierre Atcho (Gabon)
- Stadion: BMO Field (Toronto)
Clasament Grupa L
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Anglia
|2
|4
|2. Ghana
|2
|3
|3. Croația
|2
|3
|4. Panama
|2
|0
Columbia - RD Congo 1-0
- A marcat: Munoz (76)
- Arbitru: Maurizio Mariani (Italia)
- Stadion: Estadio Akron (Zapopan)
Clasament Grupa K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Columbia
|2
|6
|2. Portugalia
|2
|4
|3. RD Congo
|2
|1
|4. Uzbekistan
|2
|0
Grupele Mondialului 2026
CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.
Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama