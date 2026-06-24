Panama - Croația 0-1 Trupa lui Zlatko Dalic, victorie importantă la CM 2026 + Columbia merge mai departe!

Croația a învins-o pe Panama cu scorul de 1-0, victorie esențială care păstrează șansele pentru la calificarea în fazele eliminatorii ale CM 2026.

Columbia a trecut de RD Congo, scor 1-0, și s-a calificat în șaisprezecimile turneului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a pierdut meciul cu Anglia, scor 2-4, Croația a obținut prima victorie la CM 2026, cu Panama, echipă care a fost învinsă de Ghana în prima etapă, 0-1.

Columbia a acumulat șase puncte după ce a învins-o pe RD Congo. În prima etapă a trecut pe Uzbekistan, scor 3-1.

Panama - Croația 0-1

A marcat: Budimir (54)

Arbitru: Pierre Atcho (Gabon)

Pierre Atcho (Gabon) Stadion: BMO Field (Toronto)

Clasament Grupa L

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Anglia 2 4 2. Ghana 2 3 3. Croația 2 3 4. Panama 2 0

Columbia - RD Congo 1-0

A marcat: Munoz (76)

Arbitru: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Stadion: Estadio Akron (Zapopan)

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

Grupele Mondialului 2026

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport