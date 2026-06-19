Jobul ideal Câți bani vor încasa doi fani din SUA pentru a urmări toate meciurile de la CM 2026, în mijlocul Times Square: „Mi-am dat demisia”

Doi fani ai fotbalului au fost selectați de televiziunea FOX pentru a urmări toate meciurile de la CM 2026, în Times Square, New York.

Turneul final din SUA, Mexic și Canada cuprinde un total de 104 partide, pentru prima dată în istorie.

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Kevin Akoto și Austin Franklin sunt doi fani aleși de către cei de la FOX pentru incredibila provocare, în schimbul unei sume importante de bani, dar și cu condiția de a respecta câteva cerințe.

Doi fani ai fotbalului vor urmări toate meciurile de la CM 2026 pentru 50.000 de dolari

Iubitori ai acestui sport, cei doi nu au putut refuza oferta venită din zona media, chiar dacă înțelegerea presupune câteva eforturi.

Condițiile impuse sunt ca aceștia să urmărească fiecare meci dintr-un cub de sticlă, special amenajat în Times Square, dar și să-și informeze angajatorii că nu vor mai putea merge la locul de muncă.

„Mi-am dat demisia. Am aflat joi că am câștigat concursul, așa că le-am spus că vineri va fi ultima mea zi de muncă”, a transmis Kevin Akoto, potrivit theguardian.com.

În plus, aceștia trebuie să creeze conținut pentru rețelele sociale, să-și înregistreze reacțiile și să interacționeze cu alți fani prezenți în zonă, pe tot parcursul turneului.

„Chiar m-am simțit un pic ca în serialul Truman Show. Uneori uit că suntem aici. Mă uit la un meci câteva minute, apoi mă uit la Kevin și văd oameni deasupra mea.

Sunt 30 de oameni care ne urmăresc, care urmăresc meciurile, în cea mai mare parte a timpului. E o experiență ciudată”, a transmis și Austin Franklin, care este un influencer din Philadelphia.

În plus, Akoto, fan din Florida al celor de la Liverpool a mai adăugat: „Încercăm să rămânem autentici în timpul muncii. Este vorba despre a găsi un echilibru între a ne asigura că suntem implicați la meci, dar și a arăta ceea ce facem”.

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