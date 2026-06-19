Reclamă ingenioasă la CM 2026 FOTO: Ce apare pe echipamentul arbitrilor în momentele esențiale ale meciurilor

Rexona este unul dintre sponsorii Campionatului Mondial, iar modul în care compania și-a plasat logo-ul a atras atenția la partidele de până acum.

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Reclamele de la CM 2026 au stârnit și cotroverse, mai ales dacă vorbim de cele difuzate în pauzele de hidratare, însă au existat și promovări discrete ale anumitor companii, care au impresionat în online.

Rexona, reclamă ascunsă pe tricourile arbitrilor

Brand-ul de deodorante Rexona și-a plasat logo-ul pe tricourile tuturor arbitrilor, însă acesta nu este vizibil în majoritatea timpului.

Emblema rămâne ascunsă aproape tot meciul, fiind plasată pe tricouri chiar sub axilă și devine vizibilă doar atunci când al patrulea arbitru de la fiecare meci ridică brațele, informează sportbible.com.

Acest lucru se întâmplă la schimbări, când arbitrul de rezervă ridică deasupra capului tabela cu numerele jucătorilor. Chiar și aceasta este imprimată cu logo-ul Rexona.

Quite possibly the most unusual sponsorship at this World Cup. 🤔



Rexona — a global deodorant brand and official FIFA World Cup partner — have their logo on the 4th official’s substitution boards. But look closer… it’s right under the arms.



That’s right. Every time the board… pic.twitter.com/Xctu97iAFL — REFSIX (@refsix) June 18, 2026

FIFA așteaptă o audiență totală de aproape 6 miliarde de oameni de-a lungul turneului final și o prezență de peste cinci milioane de suporteri pe stadioane.

Astfel, reclama celor de la Rexona iese în evidență atât la fața locului, cât și la TV, având în vedere că, în situațiile importante, oficialii jocului sunt filmați de aproape.

Campionatul Mondial din acest an cuprinde un total de 104 meciuri, iar acestea pot fi urmărite integral și în România, pe Antena 1.

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