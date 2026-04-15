„Limitat ca jucător, limitat și ca antrenor" Cornel Dinu dă vina pe Gennaro Gattuso, după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026
Cornel Dinu și Gennaro Gattuso. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Limitat ca jucător, limitat și ca antrenor” Cornel Dinu dă vina pe Gennaro Gattuso, după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 16:39
  • Cornel Dinu (77 de ani), fost mare internațional român, l-a indicat pe Gennaro Gattuso (48 de ani), fostul selecționer al Italiei, drept principal responsabil pentru ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.
  • „Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Italia a fost învinsă de Bosnia în finala play-off-ului pentru CM 2026. A fost 1-4 la loviturile de departajare, la capătul unui meci încheiat 1-1 după 120 de minute.

Cornel Dinu, atac la adresa lui Gattuso, după ratarea calificării la CM: „A fost limitat ca jucător”

Legenda lui Dinamo a explicat că nu vede lipsa talentului drept principala cauză a eșecului Italiei, ci mai degrabă modul în care acești jucători au fost gestionați la nivelul echipei naționale.

„Academiile din Italia, Juventus, mi se pare locul 1, sau Milan, au produs jucători într-un singur an de o valoare financiară cât toate bugetele echipelor noastre din prima divizie. Spune totul de la sine. Sigur că ei nu mai au jucători la ceea ce înseamnă «Squadra Azzurra».

Convingerea mea este că acolo a fost și un moment mai puțin inspirat prin aducerea lui Gattuso la echipa națională ca director tehnic. Gattuso a fost un jucător limitat și nu putea să fie decât limitat și ca antrenor. Nu a găsit valențele necesare de a scoate în relief fotbalul italian

Fotbalul italian este și el intoxicat de străini, cum sunt reglementările internaționale după legea aceea Bosman, știm foarte bine. Dar fotbalul italian totuși are și jucători din care se poate alcătui o echipă națională de nivel mondial. Educarea acestor jucători la echipa națională cred că a fost deficitară sub comanda lui Gattuso”, a declarat Cornel Dinu, conform fanatik.ro.

Sunt străini și acolo (n.r. - la centrele de copii și juniori de la cluburile din Italia), pentru că și acolo există circulația asta a mâinii de lucru. Nu întâmplător noi îl avem pe Coubiș de exemplu, nu vine din Italia? Este o promisiune pentru fotbalul nostru. Și mai avem jucători din punctul ăsta de vedere. Cornel Dinu

Eșecul a prelungit criza Italiei, una dintre cele mai titrate selecționate din istoria fotbalului mondial, care a lipsit și de la edițiile din 2018 și 2022.

Italia a încheiat grupa de calificare pe locul al doilea, cu 18 puncte, la șase lungimi în spatele Norvegiei, liderul clasamentului.

„Squadra Azzurra” a câștigat toate partidele din grupă, cu excepția celor două confruntări directe cu Norvegia.

Rezultatele Italiei în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026:

  • 6 iunie 2025: Norvegia - Italia 3-0
  • 9 iunie 2025: Italia - Moldova 2-0
  • 5 septembrie 2025: Italia - Estonia 5-0
  • 8 septembrie 2025: Israel - Italia 4-5
  • 11 octombrie 2025: Estonia - Italia 1-3
  • 14 octombrie 2025: Italia - Israel 3-0
  • 13 noiembrie 2025: Moldova - Italia 0-2
  • 16 noiembrie 2025: Italia - Norvegia 1-4

