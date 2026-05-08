Federația România de Fotbal a venit cu modificări în privința datei la care urmează să se dispute finala barajului pentru accederea în Conference League.

FRF a aprobat, vineri, amânarea cu o săptămână a startului noului sezon din Liga 1, așa cum au solicitat cluburile la finalul lunii aprilie, însă forul condus de Răzvan Burleanu a intervenit și asupra unei partide din finalul actualei stagiuni.

Finala barajului pentru Conference League, dintre locul 3 sau 4 din play-off, respectiv câștigătoarea semifinalei dintre locurile 7 și 8 din play-out, va avea loc mai devreme.

„Comitetul de urgenţă aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026”, a transmis Federația, potrivit frf.ro.

Meciul era programat inițial pe 31 mai, cu doar două zile înaintea amicalului dintre România și Georgia, iar selecționerul Gigă Hagi nu ar fi putut avea și jucători ai finalistelor prezenți la lot.

În afara celor de la FCSB, doar alte 3 cluburi din play-out au solicitat licența europeană: Botoșani, Csikszereda și Farul. Primele două au șanse foarte mari să prindă semifinala barajului, contra celor de la FCSB, care este calificată matematic.

Echipa care se va impune în semifinala din play-out va juca pentru un loc în preliminariile Conference League cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off.

Dacă U Cluj și U Craiova, finalistele Cupei României, vor termina play-off-ul în top 3, formația care se va clasa pe locul 4 va merge la baraj. Cu trei etape înainte de finalul campionatului, Dinamo ocupă poziția a patra în clasament, cu 34 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire

