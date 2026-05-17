„Să se oprească meciul!” Cere sancțiuni drastice după ce Daniel Pancu a fost victima scandărilor rasiste: „Chestiunea asta nu va înceta”

Dinamo - CFR Cluj 0-0. Comentatorul sportiv Costi Mocanu (57 de ani) a reacționat după scandările rasiste îndreptate împotriva lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clujenilor.

La finalul meciului, Daniel Pancu a mers să-i salute pe fanii CFR-ului care au făcut deplasarea la București.

În acel moment, suporterii lui Dinamo prezenți pe „Arcul de Triumf” l-au luat la țintă pe antrenorul CFR-ului și au scandat de mai multe ori „țiganule”.

Costi Mocanu: „Până când meciurile astea nu vor fi oprite chestiunea asta nu va înceta”

În studioul Prima Sport, Dan Udrea, moderatorul emisiunii „Fotbal Show” și redactor șef-adjunct al GOLAZO.ro, și comentatorii sportivi Costi Mocanu și Emil Grădinescu au comentat derapajele din finalul partidei de sâmbătă.

Costi Mocanu a fost cel mai vocal, nefiind de acord cu astfel de gesturi din partea fanilor și a cerut să se ia măsuri drastice în viitoarele partide.

Costi Mocanu: Galeria lui Dinamo striga «Țiganule, țiganule!»

Dan Udrea: El (n.r. Daniel Pancu) a și spus într-o conferință de presă că sunt făcute (n.r. scandările rasiste) în felul ăsta pe toate stadioanele.

Costi Mocanu: Crezi că observatorul va nota asta? Răspuns: nu. Sunt absolut convins că nu va nota așa ceva. Uite, o să vedeți, să verificăm. Pentru că el consideră că «Hai bă, ce-au făcut? Ce s-a întâmplat?

Ce, s-a bătut cineva?».

Până când meciurile astea nu vor fi oprite chestiunea asta nu va înceta. Iar la toate meciurile pe care Rapidul le va juca la București cu adversarii mari, de tradiție, lucrurile astea se vor întâmpla.

Și niciun arbitru nu vine să oprească meciul și să spună: «Gata mă. Ia pierdeți meciul cu 3-0 (n.r. la masa verde)». Strigă nenorociri de felul ăsta.

Eu aș merge mai departe și a spune că ar trebui așezate la același nivel și vulgaritățile. Nu ar trebui să fie diferență. Adică sunt niște lucruri îngrozitoare care se scandează. Te cutremură niște nenorociri care se strigă din tribune. Emil Grădinescu, comentator sportiv

În continuare, Costi Mocanu a cerut să se ia măsuri pentru astfel de comportamente.

„Nimeni nu ia măsuri. N-au fost niciodată. Astea cu amenzile nu există. Eu zic să oprească meciul. Și echipa în culpă să piardă meciul cu 3-0.

O să vină campionatul următor cu meciuri. Există posibilitatea să fie Dinamo - FCSB (n.r. în finala barajului pentru Conference League).

Hai să auzi acolo. Fără chestiuni d-astea rasiste. Ne-am învățat să spunem așa: «E în ADN-ul fotbalului. Fără astfel de scandări, fotbalul la noi n-ar fi atât de frumos»”.

VIDEO. Daniel Pancu, răspuns pentru fanii lui Dinamo: „Piei, Satană!”

La conferința de presă de după meci, antrenorul celor de la CFR Cluj a comentat momentul din finalul partidei.

Pancu a explicat că cei asociați cu Rapid se confruntă des cu astfel de insulte. El a fost jucător și antrenor al echipei din Giulești.

„Mă înjură încontinuu, cum fac pe toate stadioanele, și mă fac «țigan». Legătura mea cu Rapidul, că asta e o mare problemă a rapidiștilor, nu doar eu o pățesc.

Am arătat două cruciulițe, adică «Piei, Satană!». Când vin la București, îmi cumpăr câte o cruce, cruciuliță și mai am și mai mari.

Sunt făcute de niște măicuțe, din lemn, și nu am pierdut până acum. La domnul (George) Copos (n.r. fostul patron al Rapidului) în hotel stăm noi când venim la București”, a declarat Daniel Pancu.

