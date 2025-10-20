Armata ucraineană, scrisoare pentru Blănuță FOTO Ce i-au transmis forțele militare după ce și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță FOTO: IMAGO
Stranieri

Armata ucraineană, scrisoare pentru Blănuță FOTO Ce i-au transmis forțele militare după ce și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 19:01
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 19:01
  • Vladislav Blănuță (23 dee ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a primit o scrisoare de mulțumire din partea armatei ucrainene.
  • Fotbalistul a donat primul salariu obținut la clubul de pe stadionul „Valeriy Lobanovskyi”.

Vladislav Blănuță a intrat în dizgrația fanilor celor de la Dinamo Kiev, după ce ultrașii au descoperit postări pro-ruse distribuite pe conturile de socializare ale atacantului, înainte ca acesta să fie transferat.

Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile
Citește și
Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile
Citește mai mult
Îl depășește pe Ronaldo? Mbappe, de neoprit în La Liga, după ce a marcat și cu Getafe. 11 meciuri consecutive cu gol marcat în toate competițiile

Armata ucraineană a trimis o scrisoare de mulțumire pentru Vladislav Blănuță

Donația făcută de Vladislav Blănuță nu a trecut neobservată de forțele armate din Ucraina. Fotbalistul a publicat o scrisoare de mulțumire, pe care a primit-o pentru ajutorul financiar:

„Mulțumire,

Lui Blănuță Vladislav

Pentru contribuția personală și sprijinul acordat unităților de apărare teritorială ale Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei în timpul agresiunii Federației Ruse și pentru lupta pentru suveranitatea, independența și integritatea Ucrainei.

Din toată inima vă dorim un cer senin, sănătate multă, bunăstare, căldura familiei, energie inepuizabilă și realizarea tuturor viselor și planurilor dumneavoastră.

La rândul nostru, vă asigurăm că vom depune toate eforturile și priceperea noastră pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Cu respect,
General-maior
Viktor Plesnii

Vinniția, 2025”, se arată în scrisoarea făcută publică de fotbalist, pe InstaStory.

Postarea în care Vladislav Blănuță face publică scrisoarea primită de la armata ucraineană (FOTO: Captură - Instagram @vlad.blanuta) Postarea în care Vladislav Blănuță face publică scrisoarea primită de la armata ucraineană (FOTO: Captură - Instagram @vlad.blanuta)
Postarea în care Vladislav Blănuță face publică scrisoarea primită de la armata ucraineană (FOTO: Captură - Instagram @vlad.blanuta)

Vladislav Blănuță a donat armatei ucrainene primul salariu obținut la Dinamo Kiev

Jucătorul român a anunțat că a donat 700.000 de grivne (aproximativ 73.600 de lei) armatei ucrainene pentru a demonstra că sprijină forțele armate din țara unde joacă.

Blănuță a avut și un mesaj pentru ucraineni. Fanii lui Dinamo Kiev îi ceruseră să doneze primul său salariu lunar, aproximativ 42.000 de euro, pentru a-l ierta.

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales din punct de vedere psihologic. Am fost acuzat de lucruri care nu mă definesc.

Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum vreau să demonstrez că am vorbit serios.

Nu încerc să câștig aprobarea nimănui, fac acest lucru din sinceritate și sunt mândru de asta”, a transmis atacantul lui Dinamo Kiev pe Instagram.

Citește și

FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii:  „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta”
Superliga
18:29
FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii: „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta”
Citește mai mult
FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii:  „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta”
Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League
Europa League
17:00
Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cum s-au mișcat Bologna și Noah Rezultatele adversarelor echipelor românești din Europa League și Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Dinamo Kiev donatie armata Vladislav Blănuță stranieri
Știrile zilei din sport
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Citește mai mult
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Citește mai mult
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
17:01
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
17:08
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Top stiri din sport
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 38 rapid 44 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share