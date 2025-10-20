Armata ucraineană, scrisoare pentru Blănuță FOTO Ce i-au transmis forțele militare după ce și-a donat primul salariu de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță (23 dee ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a primit o scrisoare de mulțumire din partea armatei ucrainene.

Fotbalistul a donat primul salariu obținut la clubul de pe stadionul „Valeriy Lobanovskyi”.

Vladislav Blănuță a intrat în dizgrația fanilor celor de la Dinamo Kiev, după ce ultrașii au descoperit postări pro-ruse distribuite pe conturile de socializare ale atacantului, înainte ca acesta să fie transferat.

Armata ucraineană a trimis o scrisoare de mulțumire pentru Vladislav Blănuță

Donația făcută de Vladislav Blănuță nu a trecut neobservată de forțele armate din Ucraina. Fotbalistul a publicat o scrisoare de mulțumire, pe care a primit-o pentru ajutorul financiar:

„Mulțumire,

Lui Blănuță Vladislav

Pentru contribuția personală și sprijinul acordat unităților de apărare teritorială ale Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei în timpul agresiunii Federației Ruse și pentru lupta pentru suveranitatea, independența și integritatea Ucrainei.

Din toată inima vă dorim un cer senin, sănătate multă, bunăstare, căldura familiei, energie inepuizabilă și realizarea tuturor viselor și planurilor dumneavoastră.

La rândul nostru, vă asigurăm că vom depune toate eforturile și priceperea noastră pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Cu respect,

General-maior

Viktor Plesnii



Vinniția, 2025”, se arată în scrisoarea făcută publică de fotbalist, pe InstaStory.

Postarea în care Vladislav Blănuță face publică scrisoarea primită de la armata ucraineană (FOTO: Captură - Instagram @vlad.blanuta)

Vladislav Blănuță a donat armatei ucrainene primul salariu obținut la Dinamo Kiev

Jucătorul român a anunțat că a donat 700.000 de grivne (aproximativ 73.600 de lei) armatei ucrainene pentru a demonstra că sprijină forțele armate din țara unde joacă.

Blănuță a avut și un mesaj pentru ucraineni. Fanii lui Dinamo Kiev îi ceruseră să doneze primul său salariu lunar, aproximativ 42.000 de euro, pentru a-l ierta.

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară, mai ales din punct de vedere psihologic. Am fost acuzat de lucruri care nu mă definesc.

Acum o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum vreau să demonstrez că am vorbit serios.

Nu încerc să câștig aprobarea nimănui, fac acest lucru din sinceritate și sunt mândru de asta”, a transmis atacantul lui Dinamo Kiev pe Instagram.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport