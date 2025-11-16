„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare” +4 foto
Michael Oliver FOTO: IMAGO
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 12:01
  • Bosnia - România 3-1. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru, a analizat deciziile „centralului” Michael Oliver (40 de ani).
  • Balaj spune că „centralul” ar fi trebuit să îl sancționeze pe bosniacul care i-a rupt urechea lui Marius Marin (27 de ani).

Marius Marin a ieșit de pe teren, plin de sânge, în minutul 35, după ce Haris Tabakovic l-a lovit cu cotul.

Cristi Balaj, după Bosnia - România 3-1: „Arbitraj jalnic”

Cristi Balaj a criticat dur maniera de arbitraj a englezului:

„Am avut o primă repriză în care arbitrajul a fost mai jalnic decât cel din a doua.

A fost acea ocazie a lui Mihăilă la care, dacă îi pasa lui Bîrligea, probabil că era gol. Mihăilă a șutat la poartă, mingea a fost respinsă de portar, dar domnul Oliver a considerat că, deși mingea a fost respinsă de portar, este lovitură de la poartă. De acolo am început să mă enervez. Nu ai voie să faci așa la un asemenea nivel!

A început domnul Oliver să le dea mingea lor după ce a ieșit în aut, deși tot ei o trimiteau afară. S-a întâmplat în două situații! Mie mi-au sărit în ochi greșelile.

Fundașul lor central, numărul 4, până să fie avertizat, a avut vreo cinci intrări la limita cartonașului galben. A fost prea permisiv arbitrul! Au fost intrări care meritau sancționate cu lovitură liberă.

Când se întâmplă repetat, e clar faptul că e vorba despre o tactică de intimidare. Mi s-a părut un arbitraj rușinos!”.

Cristi Balaj îl critică dur pe Michael Oliver: „Vorbim de un cartonaș portocaliu”

Fostul arbitru Cristi Balaj a analizat faza la care Marin a fost faultat dur de Haris Tabakovic și crede că fotbalistul lui Monchengladbach nu trebuia să scape nesancționat.

„Văzând acea intrare asupra lui Marin cu cotul, în care adversarul vine de la distanță, forța lovirii nu este determinată doar de mișcarea corpului. Este determinată și de viteza de deplasare a jucătorului care folosește cotul.

Jucător care era în alergare vine de la distanță și vorbim de o fază în care arbitrul obligatoriu trebuia să dea o măsură disciplinară. Vorbim de o situație în care este cartonaș portocaliu”, a spus Cristi Balaj, la Fanatik Superliga.

Întrebat dacă Tabakovic trebuia eliminat, fostul arbitru român a răspuns categoric:

Dacă Michael Oliver ar fi acordat cartonașul roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă faza. Adică VAR-ul nu considera că este o greșeală.

Pentru că vorbim de un cartonaș portocaliu. Vorbim de o fază în care decizia arbitrului obligatoriu trebuie să fie o măsură disciplinară.

Să vii după aceea să te plimbi ca un măscărici, să le explici nu știu ce, în timp ce jucătorul nostru primea îngrijiri medicale și ții cartonașul în buzunar.

Să vii să cauți, să deviezi atenția, să vorbești nu știu ce cu cei de pe banca noastră, cu cei de pe banca lor. Habar nu am ce a putut să le zică. Dacă ar fi dat cartonaș roșu, nu ar fi greșit”, a răspuns Cristi Balaj.

Michael Oliver i-a cerut scuze lui Marius Marin: „Mi-a spus că a greșit”

La finalul partidei de la Zenica, „centralul” englez a recunoscut greșeala de arbitraj în fața lui Marius Marin. Totuși, Michael Oliver nu a luat în calcul eliminarea lui Tabakovic.

Arbitrul mi-a spus că a greșit că nu i-a dat cartonaș galben”, a spus Marius Marin, la flash-interviu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Marius Marin a venit bandajat la flash-interviu

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
Cristi Balaj Marius Marin romania Michael Oliver bosnia Haris Tabakovic
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
16.11
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
23:27
