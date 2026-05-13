Jovo Lukic (27 de ani) a lăsat Craiova pentru U Cluj în vara lui 2025, alegere care a dat altă direcție sezonului alb-negrilor și carierei atacantului bosniac.

Ceea ce scria GOLAZO.ro în urmă cu o lună, după „dubla” de la 4-0 cu U Craiova, că Jovo Lukic va fi în lotul lui Bosniei pentru Campionatul Mondial, s-a împlinit.

Videoclip inedit de prezentare a celor 26 de „dragoni” pentru CM. 8 puști strigă: „Jovo Lukic”

Selecționerul Sergej Barbarez a anunțat cei 26 de jucători cu care „dragonii” vor ataca turneul final, iar Lukic este în grupul galben-albaștrilor.

Bosniacii au lansat campania CM 2026 într-un videoclip inedit.

În întreaga țară, fani, copii sau adulți, familiile internaționalilor sau chiar jucătorii convocați ori însuși Barbarez spun pe rând cele 26 de nume pentru Mondialul care va începe peste 30 de zile. Pe 11 iunie.

Opt puști strigă în tribună „Jovo Lukic”! Va fi și el pe continentul american luna viitoare pentru meciurile din grupa B:

12 iunie, Canada - Bosnia (Toronto).

18 iunie, Elveția - Bosnia (Los Angeles).

24 iunie, Bosnia - Qatar (Seattle).

Golurile de la Cluj l-au readus pe Lukic la naționala Bosniei

Această promovare a lui Lukic nu ar fi fost posibilă fără o decizie care i-a schimbat cariera vârfului bosniac.

Pe 1 iulie 2025, după doar zece luni la U Craiova, s-a transferat gratis la U Cluj și a devenit golgheterul și cel mai bun jucător al alb-negrilor în acest sezon.

20 de goluri și 3 assisturi are Jovo Lukic în 37 de meciuri jucate în toate competițiile la U Cluj

Performanța sa individuală l-a readus la naționala Bosniei. Jucase un singur meci, 84 de minute într-un amical pe 19 decembrie 2021, 0-1 în fața SUA, cu Ivaylo Petev selecționer.

Barbarez l-a convocat și, chiar dacă nu l-a folosit în cele două confruntări din barajul CM, l-a păstrat în lotul pentru Mondial.

1,5 milioane de euro este cota lui Jovo Lukic (Transfermarkt)

U Cluj poate cuceri primul său event cu Lukic golgheter

Și Clujul a beneficiat de acea decizie luată de Lukic anul trecut.

Cu Jovo cel mai prolific jucător, U poate realiza acum o „dublă” istorică.

Jovo Lukic, numărul 1 la U Cluj. Foto: Raed Krishan

E în cursă și pentru titlul în Liga 1, și pentru Cupa României.

E pe locul 2, la un singur punct de liderul U Craiova, la două etape de sfârșitul play-off-ului. Și joacă duelul campionatului duminică, pe terenul Craiovei. Dacă bate, poate fi campioană în premieră.

Și joacă duelul campionatului duminică, pe terenul Craiovei. Înainte, are șansa Cupei. E în fața finalei, miercuri, la Sibiu, tot împotriva Universității Craiova. Echipa lui Cristiano Bergodi poate cuceri a doua sa Cupă a României, după o lungă așteptare.

61 de ani au trecut de la precedenta victorie a lui U Cluj în Cupa României, în 1965

Cum a prezentat Bosnia lotul pentru CM 2026. Inclusiv Lukic

🚨🇧🇦 Bosnia and Herzegovina have announced their first-ever World Cup squad. 😍



And the promo video is absolute cinema. 🔥 pic.twitter.com/OvKebv195B — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 11, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport