Ceahlăul a rămas fără antrenor Cristi Pustai și-a dat demisia: „Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul”

Angelo Alistar, președintele celor de la Ceahlăul, a anunțat că antrenorul Cristi Pustai (58 de ani) nu va mai continua pe banca divizionarei secunde.

Cristi Pustai o preluase pe Ceahlăul pe 25 septembrie 2025.

În ciuda faptului că mai avea contract până în vară, tehnicianul a ales să părăsească echipa, deoarece conducerea clubului nu a reușit să rezolve problema ridicării interdicției la transferuri.

Cristi Pustai pleacă de la Ceahlăul: „ Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul”

Anunțul a fost făcut de Angelo Alistar, președintele executiv al Ceahlăului.

„Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul cu antrenorul Cristian Pustai, urmează să stabilim detaliile și să semnăm rezilierea în zilele ce urmează.

A fost o despărțire de comun acord, am înțeles poziția dumnealui.

Momentan, nu putem aduce jucători, aceasta fiind una dintre condițiile domnului Pustai pentru a continua până la finalul sezonului.

Nu am reușit, momentan, să ridicăm interdicția și am în aceste condiții am convenit de comun acord să încheiem colaborarea.

Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru club și în al doilea mandat. Este un om de caracter, cu care sperăm noi, în cazul în care lucrurile se vor îmbunătăți și vor merge înainte, să mai colaborăm și pe viitor”, a declarat Angelo Alistar, citat de liga2.prosport.ro.

10 meciuri a bifat Cristi Pustai pe banca celor de la Cehalăul în acest sezon (două victorii, două remize și 6 înfrângeri)

Pustai revenise la Piatra Neamț după ce, în primul mandat, a reușit promovarea în Liga 2 în vara lui 2023 și a menținut echipa în eșalonul secund până în 2024.

De-a lungul carierei, Pustai le-a mai antrenat pe Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș, Rapid, Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Gloria Bistrița.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute și se va bate pentru salvarea de la retrogradare în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

