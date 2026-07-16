Hey, Jude, ce faci?!😧 FOTO. Bellingham a lovit un adversar după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026

- ANGLIA - ARGENTINA 1-2. Jude Bellingham (23 de ani) l-a lovit pe Valentin Barco (21 de ani), după fluierul de final al semifinalei CM 2026.
Anglia a ratat șansa de a disputa a doua finală de Mondial din istorie. Așteptarea pentru un nou titlu se va prelungi de la 60 la cel puțin 64 de ani.
Anglia - Argentina 1-2. Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco
Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru englezi, însă Enzo Fernandez ('885) și Lautaro Martinez ('90+2) au transformat în goluri pasele lui Lionel Messi și au dus Argentina în ultimul act al turneului final.
Descumpănit, Jude Bellingham a dat mâna cu un adversar înainte ca mai mulți argentinieni să înceapă sărbătoarea în apropierea sa. Ultimul care s-a alăturat celebrării a fost Valentin Barco, rezervă neutilizată în meciul de la Atlanta.
Fundașul lui Strasbourg s-a uitat o fracțiune de secundă în dreapta sa, unde se afla Bellingham, însă fără a-l privi direct.
În timp ce Barco își îmbrățișa coechipierii, starul lui Real Madrid s-a apropiat de acesta și l-a lovit cu palma peste cap, din spate. Sud-americanul și-a împins adversarul și părea pregătit să sară la bătaie, însă Nico Paz și veteranul Nicolas Otamendi au intervenit și i-au despărțit pe cei doi.
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Internauții nu l-au iertat pe Bellingham pentru gestul făcut la finalul partidei:
- „Hey, Jude, ce faci?!😧”
- „Haide, Jude, trebuie să acceptăm înfrângerea cu demnitate”
- „Face mereu așa când se află în echipa pierzătoare, nu poate remedia atitudinea asta, indiferent de cât PR ar beneficia”
- „I-a dispărut toată aura”
- „Mentalitate de pierzător”.
Spania - Argentina, finala Campionatului Mondial, se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
Finala mică le va aduce față în față pe Franța și Anglia, duel programat tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.