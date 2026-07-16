Hey, Jude, ce faci?!😧 FOTO. Bellingham a lovit un adversar după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026 +23 foto
Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco (Foto: captură Antena Play)
Campionatul Mondial

Hey, Jude, ce faci?!😧 FOTO. Bellingham a lovit un adversar după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 10:04
  • ANGLIA - ARGENTINA 1-2. Jude Bellingham (23 de ani) l-a lovit pe Valentin Barco (21 de ani), după fluierul de final al semifinalei CM 2026.
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Anglia a ratat șansa de a disputa a doua finală de Mondial din istorie. Așteptarea pentru un nou titlu se va prelungi de la 60 la cel puțin 64 de ani.

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Anglia - Argentina 1-2. Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco

Anthony Gordon ('55) a deschis scorul pentru englezi, însă Enzo Fernandez ('885) și Lautaro Martinez ('90+2) au transformat în goluri pasele lui Lionel Messi și au dus Argentina în ultimul act al turneului final.

Descumpănit, Jude Bellingham a dat mâna cu un adversar înainte ca mai mulți argentinieni să înceapă sărbătoarea în apropierea sa. Ultimul care s-a alăturat celebrării a fost Valentin Barco, rezervă neutilizată în meciul de la Atlanta.

Fundașul lui Strasbourg s-a uitat o fracțiune de secundă în dreapta sa, unde se afla Bellingham, însă fără a-l privi direct.

În timp ce Barco își îmbrățișa coechipierii, starul lui Real Madrid s-a apropiat de acesta și l-a lovit cu palma peste cap, din spate. Sud-americanul și-a împins adversarul și părea pregătit să sară la bătaie, însă Nico Paz și veteranul Nicolas Otamendi au intervenit și i-au despărțit pe cei doi.

Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play
Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play

Galerie foto (23 imagini)

Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play Scandal la finalul meciului Anglia - Argentina FOTO Captură video Antena Play
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Internauții nu l-au iertat pe Bellingham pentru gestul făcut la finalul partidei:

  • „Hey, Jude, ce faci?!😧”
  • „Haide, Jude, trebuie să acceptăm înfrângerea cu demnitate”
  • „Face mereu așa când se află în echipa pierzătoare, nu poate remedia atitudinea asta, indiferent de cât PR ar beneficia”
  • „I-a dispărut toată aura”
  • „Mentalitate de pierzător”.

Spania - Argentina, finala Campionatului Mondial, se va juca duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Finala mică le va aduce față în față pe Franța și Anglia, duel programat tot pe 19 iulie, de la ora 00:00.

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