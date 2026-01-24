S-a prefăcut că s-a accidentat? VIDEO. Moment bizar: a încercat o „Panenka”, dar s-a făcut de râs » Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
Cristian Zavala/ Foto: captura ecran X
S-a prefăcut că s-a accidentat? VIDEO. Moment bizar: a încercat o „Panenka”, dar s-a făcut de râs » Ce a urmat a făcut înconjurul lumii

  • Cristian Zavala (27 de ani), atacantul celor de la Colo Colo, a executat lamentabil o lovitură de pedeapsă în amicalul cu Penarol, iar apoi a ieșit șchiopătând în afara terenului, acuzând o accidentare la genunchi.

Joi noaptea, Penarol (Uruguay) și Colo Colo (Chile) s-au întâlnit în cadrul turneului Serie Rio de la Plata, o competiție amicală anuală organizată din 2023 încoace.

Cristian Zavala la fel ca Brahim Diaz

După 1-1 în timpul regulamentar, câștigătoarea s-a decis direct la loviturile de departajare, acolo unde Cristian Zavala s-a făcut de râs.

Intrat pe teren în minutul 69 al duelului, atacantul chilian a încercat să marcheze cu o scăriță pe mijlocul porții, o execuție similară cu cea a lui Brahim Diaz, din finala Cupei Africii pe Națiuni.

La fel ca marocanul, Zavala a trimis slab, ceea ce i-a permis portarului advers să intervină.

Ulterior, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a ieșit șchiopătând de pe teren și s-a prăbușit pe gazon în timp ce se ținea cu mâinile de genunchiul drept.

Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanii l-au acuzat pe jucătorul celor de la Colo Colo că a făcut teatru și că accidentarea nu ar fi una reală, însă antrenorul a sărit în apărarea sa.

Fernando Ortiz: „Zavala a avut o problemă”

„Zavala a avut o problemă. Înțeleg dorința de a executa un penalty, acesta este genul de nebunie și anxietate pe care le are Cristian.

Dar cred că emoția l-a făcut să execute așa. Acum este supus unor controale, sperăm să nu fie nimic grav”, a declarat Fernando Ortiz, citat de espn.com.

În cele din urmă, Colo Colo s-a impus la loviturile de departajare, scor 4-3.

La formația din Chile este legitimat și legendarul jucător al celor de la Juventus sau FC Barcelona, Arturo Vidal (38 de ani).

Rezumat VIDEO. Penarol - Colo Colo 1-1 (3-4 d.pen)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

