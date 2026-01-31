„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi , întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești +24 foto
Cristiano Bergodi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi, întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 22:56
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 23:19
  • RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a ținut să-și felicite elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă.

Tehnicianul italian a spus că Rapid este o echipă puternică și s-a declarat mulțumit de elevii săi, pentru evoluția solidă pe care au avut-o în Giulești.

RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi: „O zi bună pentru noi”

„Jucătorii s-au comportat bine. Rapidul e o echipă redutabilă acasă, sunt trei puncte extraordinar de bune”, a declarat Cristiano Bergodi la Digi Sport.

Întrebat despre faptul că U Cluj nu a încasat goluri din faze fixe de la instalarea sa pe bancă, Bergodi a replicat:

„Se lucrează ca și la alte echipe, dar jucătorii mei sunt receptivi. Lucrăm faze fixe mereu, dar am fost acolo și am respins tot din careu. A fost un meci foarte bun.

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Avem bucuria că jucătorii au intrat și au marcat, dar am un lot competitiv, numeros, cred că suntem pe un drum foarte bun. Sunt bucuros, nu a fost un rezultat întâmplător”, a adăugat italianul.

Nu l-am mai văzut de mult așa fericit. A fost un meci important și pentru el. A fost antrenor aici, iar victoria i se datorează. Dan Nistor, mijlocaș U Cluj

Cristiano Bergodi: „Ne-a convins”

Chestionat cu privire la debutul fulminant al lui Oucasse Mendy, jucător ce a marcat și a scos o lovitură de la 11 metri, tehnicianul de 61 de ani a afirmat:

„E un jucător de care aveam nevoie, se juca un sistem diferit când am venit eu. Am căutat și am luat aripa potrivită, e iute și rapid, ne-a convins.”

Cristiano Bergodi: „Nu e o revanșă”

Nu în ultimul rând, Bergodi a fost întrebat dacă victoria în fața fostei sale echipe vine ca o revanșă pentru momentul în care a fost dat afară, în aprilie 2024, când Rapid avea rezultate foarte bune sub comanda sa.

„Nu este o revanșă, am amintiri frumoase de aici. Nu cred că era nevoie să plec, dar după patru meciuri mi s-a dat o sentință.

Am câștigat trei puncte, era foarte greu. Rămân cu acești jucători, a venit și o altă aripă. Suntem compleți, sunt mulțumit de lot și nu va pleca nimeni”, a concluzionat Bergodi.

Cristiano Bergodi u cluj rapid superliga
16:51
