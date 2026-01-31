„A fost și o revanșă?” Cristiano Bergodi, întrebat direct, după ce a răpus-o pe Rapid chiar în Giulești

RAPID - U CLUJ 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, a ținut să-și felicite elevii pentru atitudinea de care au dat dovadă.

Tehnicianul italian a spus că Rapid este o echipă puternică și s-a declarat mulțumit de elevii săi, pentru evoluția solidă pe care au avut-o în Giulești.

RAPID - U CLUJ 0-2 . Cristiano Bergodi: „O zi bună pentru noi”

„Jucătorii s-au comportat bine. Rapidul e o echipă redutabilă acasă, sunt trei puncte extraordinar de bune”, a declarat Cristiano Bergodi la Digi Sport.

Întrebat despre faptul că U Cluj nu a încasat goluri din faze fixe de la instalarea sa pe bancă, Bergodi a replicat:

„Se lucrează ca și la alte echipe, dar jucătorii mei sunt receptivi. Lucrăm faze fixe mereu, dar am fost acolo și am respins tot din careu. A fost un meci foarte bun.

Avem bucuria că jucătorii au intrat și au marcat, dar am un lot competitiv, numeros, cred că suntem pe un drum foarte bun. Sunt bucuros, nu a fost un rezultat întâmplător”, a adăugat italianul.

Nu l-am mai văzut de mult așa fericit. A fost un meci important și pentru el. A fost antrenor aici, iar victoria i se datorează. Dan Nistor, mijlocaș U Cluj

Cristiano Bergodi: „ Ne-a convins”

Chestionat cu privire la debutul fulminant al lui Oucasse Mendy, jucător ce a marcat și a scos o lovitură de la 11 metri, tehnicianul de 61 de ani a afirmat:

„E un jucător de care aveam nevoie, se juca un sistem diferit când am venit eu. Am căutat și am luat aripa potrivită, e iute și rapid, ne-a convins.”

Cristiano Bergodi: „Nu e o revanșă”

Nu în ultimul rând, Bergodi a fost întrebat dacă victoria în fața fostei sale echipe vine ca o revanșă pentru momentul în care a fost dat afară, în aprilie 2024, când Rapid avea rezultate foarte bune sub comanda sa.

„Nu este o revanșă, am amintiri frumoase de aici. Nu cred că era nevoie să plec, dar după patru meciuri mi s-a dat o sentință.

Am câștigat trei puncte, era foarte greu. Rămân cu acești jucători, a venit și o altă aripă. Suntem compleți, sunt mulțumit de lot și nu va pleca nimeni”, a concluzionat Bergodi.

