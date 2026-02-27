PAOK, eliminată din Europa League Răzvan Lucescu știe ce a făcut diferența în parcursul echipei sale: „Am plătit pentru asta”

CELTA VIGO - PAOK 1-0 (2-1, în tur). Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre eliminarea echipei sale din Europa League.

Pentru al doilea an consecutiv, PAOK s-a oprit în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

Sezonul trecut, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a fost eliminată de FCSB, 4-1 la general.

CELTA VIGO - PAOK 1-0 . Răzvan Lucescu: „Am pierdut puncte în meciuri care ne-ar fi putut duce mai sus”

Antrenorul român este de părere că parcursul echipei sale ar fi arătat diferit dacă PAOK nu ar fi cedat puncte în duelurile din grupă cu Maccabi Tel Aviv, Brann sau Ludogorets.

„Am avut un program dificil în Europa League. Am jucat cu două echipe spaniole, două echipe franceze. Am jucat bine. Am fost eliminați pentru că am pierdut puncte în meciuri care ne-ar fi putut duce mai sus.

Cu Maccabi Tel Aviv (0-0), în primul meci de pe Toumba, cu Brann, tot acasă (1-1), cu Ludogorets, în deplasare (3-3)”, a declarat Răzvan Lucescu inițial, citat de gazzetta.gr.

Ulterior, Răzvan a vorbit și despre problemele de efectiv și improvizațiile pe care a trebuit să le facă în duelul de pe Balaidos.

„Am întâlnit-o pe Celta Vigo într-o perioadă foarte bună. Noi aveam jumătate de echipă indisponibilă, mai ales în compartimentul ofensiv.

Nu am avut nici norocul de partea noastră. În meciul din această seară (n.r. - joi), jucătorii mei au luptat, sunt mândru de băieți. Au făcut un efort extraordinar.

Au fost fotbaliști care au evoluat pe alte poziții decât cele obișnuite pentru ei și au dat 100%.

Au dat totul, au alergat mult și s-a creat o presiune suplimentară din punct de vedere al condiției fizice, din cauza poziției în teren. Poți să-ți pierzi reperele, pentru că ești obișnuit să joci în altă parte. Sunt foarte mândru de ei, de efortul depus.

Un alt aspect este că am înfruntat o echipă care știe să plimbe mingea și să te facă să alergi. Atunci când nu evoluezi pe postul tău natural, acest lucru te obligă să alergi și mai mult”, a concluzionat Răzvan Lucescu.

După eliminarea din Europa League pentru PAOK urmează duelul cu Asteras Tripolis din etapa #23 a campionatului din Grecia.

În prezent, formația antrenată de Răzvan Lucescu ocupă locul 3, cu 47 de puncte, la trei în spatele celor de la Olympiacos și la cinci de liderul AEK Atena.

