PAOK, eliminată din Europa League Răzvan Lucescu știe ce a făcut diferența în parcursul echipei sale: „Am plătit pentru asta”
Răzvan Lucescu/ Foto: IMAGO
Europa League

PAOK, eliminată din Europa League Răzvan Lucescu știe ce a făcut diferența în parcursul echipei sale: „Am plătit pentru asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 11:17
  • CELTA VIGO - PAOK 1-0 (2-1, în tur). Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre eliminarea echipei sale din Europa League.

Pentru al doilea an consecutiv, PAOK s-a oprit în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

Sezonul trecut, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a fost eliminată de FCSB, 4-1 la general.

Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește
Citește și
Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește
Citește mai mult
Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește

CELTA VIGO - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu: „Am pierdut puncte în meciuri care ne-ar fi putut duce mai sus”

Antrenorul român este de părere că parcursul echipei sale ar fi arătat diferit dacă PAOK nu ar fi cedat puncte în duelurile din grupă cu Maccabi Tel Aviv, Brann sau Ludogorets.

„Am avut un program dificil în Europa League. Am jucat cu două echipe spaniole, două echipe franceze. Am jucat bine. Am fost eliminați pentru că am pierdut puncte în meciuri care ne-ar fi putut duce mai sus.

Cu Maccabi Tel Aviv (0-0), în primul meci de pe Toumba, cu Brann, tot acasă (1-1), cu Ludogorets, în deplasare (3-3)”, a declarat Răzvan Lucescu inițial, citat de gazzetta.gr.

Ulterior, Răzvan a vorbit și despre problemele de efectiv și improvizațiile pe care a trebuit să le facă în duelul de pe Balaidos.

„Am întâlnit-o pe Celta Vigo într-o perioadă foarte bună. Noi aveam jumătate de echipă indisponibilă, mai ales în compartimentul ofensiv.

Nu am avut nici norocul de partea noastră. În meciul din această seară (n.r. - joi), jucătorii mei au luptat, sunt mândru de băieți. Au făcut un efort extraordinar.

Au fost fotbaliști care au evoluat pe alte poziții decât cele obișnuite pentru ei și au dat 100%.

Au dat totul, au alergat mult și s-a creat o presiune suplimentară din punct de vedere al condiției fizice, din cauza poziției în teren. Poți să-ți pierzi reperele, pentru că ești obișnuit să joci în altă parte. Sunt foarte mândru de ei, de efortul depus.

Un alt aspect este că am înfruntat o echipă care știe să plimbe mingea și să te facă să alergi. Atunci când nu evoluezi pe postul tău natural, acest lucru te obligă să alergi și mai mult”, a concluzionat Răzvan Lucescu.

După eliminarea din Europa League pentru PAOK urmează duelul cu Asteras Tripolis din etapa #23 a campionatului din Grecia.

În prezent, formația antrenată de Răzvan Lucescu ocupă locul 3, cu 47 de puncte, la trei în spatele celor de la Olympiacos și la cinci de liderul AEK Atena.

Citește și

„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci”
Superliga
09:31
„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci”
Citește mai mult
„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci”
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
08:57
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
PAOK razvan lucescu Celta Vigo europa league
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
27.02
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
27.02
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
27.02
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
27.02
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:51
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
14:24
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
13:54
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
14:19
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
27.02
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
27.02
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
27.02
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
27.02
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 48 rapid 37 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share